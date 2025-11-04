अदाणी पोर्ट्स के तिमाही नतीजे शानदार, 29% बढ़ा मुनाफा, रेवेन्यू में 30% की उछाल

अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) ने जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं. कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 29% बढ़कर 3,120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि रेवेन्यू में 30% की उछाल के साथ यह 9,167 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. कंपनी की यह मजबूत ग्रोथ उसके इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस मॉडल की सफलता को दिखाती है.

पहली छमाही में भी शानदार परफॉर्मेंस

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (H1 FY26) में अदाणी पोर्ट्स का टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) 17% बढ़कर 6,431 करोड़ रुपये हो गया. वहीं EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q2 में 5,550 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है.कंपनी का H1 FY26 EBITDA 11,046 करोड़ रुपये रहा, जो 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शाता है.

डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पोर्ट्स का रिकॉर्ड प्रदर्शन

कंपनी ने बताया कि उसके घरेलू पोर्ट्स ने H1 FY26 में अब तक का सबसे ज्यादा EBITDA मार्जिन 74.2% हासिल किया है. वहीं इंटरनेशनल पोर्ट्स के रेवेन्यू और EBITDA भी अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचे .रेवेन्यू 2,050 करोड़ रुपये और EBITDA 466 करोड़ रुपये रहा.

CEO ने बताई दमदार ग्रोथ की वजह

कंपनी के CEO और वॉल-टाइम डायरेक्टर अश्विनी गुप्ता ने कहा,"हमारी मजबूत और लगातार मुनाफे की ग्रोथ हमारे इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी मॉडल की सफलता को साबित करती है. लॉजिस्टिक्स और मरीन बिजनेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे पोर्ट से लेकर कस्टमर गेट तक हमारी सर्विस और मजबूत हुई है."

उन्होंने बताया कि कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैपिटल के बेहतर इस्तेमाल से बेहतरीन नतीजे हासिल किए हैं.

लॉजिस्टिक्स और मरीन बिजनेस में रिकॉर्ड ग्रोथ

लॉजिस्टिक्स सेगमेंट ने H1 FY26 में 2,224 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 92% ज्यादा है. वहीं मरीन ऑपरेशन में 213% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ रेवेन्यू 1,182 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

फिच रेटिंग्स ने आउटलुक किया अपग्रेड

अदाणी पोर्ट्स के लिए एक और पॉजिटिव खबर आई .Fitch Ratings ने कंपनी का आउटलुक "Stable'' कर दिया है, जो पहले 'Negative' था. हालांकि, रेटिंग को BBB- पर बरकरार रखा गया है.

कंपनी का लक्ष्य और एक्सपैंशन प्लान

अश्विनी गुप्ता ने कहा कि कंपनी का विजन एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बनने का है, जो अब तेजी से हकीकत में बदल रहा है.कंपनी देशभर में 12 लॉजिस्टिक्स पार्क और 3.1 मिलियन स्क्वायर फीट के वेयरहाउस के साथ मल्टी-मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रही है.वहीं, बढ़ता ट्रकिंग नेटवर्क और इंटरनेशनल फ्रेट सर्विसेस कंपनी को एक ग्लोबल सप्लाई चेन लीडर बना रहे हैं.

अदाणी पोर्ट्स की मौजूदा क्षमता 633 MTPA है और कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 1 बिलियन टन थ्रूपुट हासिल करने का है.

ग्लोबल लेवल पर मजबूत उपस्थिति

कंपनी अपने पोर्ट कैपेसिटी एक्सपैंशन और 127 वेसल वाले मरीन फ्लीट को MEASA रीजन और वेस्ट अफ्रीका तक बढ़ा रही है.अदाणी पोर्ट्स को S&P Global की रिपोर्ट में दुनिया की टॉप 5% ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों में जगह मिली है, जो इसकी सस्टेनेबिलिटी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस का बड़ा संकेत है.

शेयरों में भी तेजी

अदाणी पोर्ट्स के दमदार नतीजों का असर शेयर बाजार में भी दिखा. मंगलवार के इंट्राडे ट्रेडिंग में कंपनी का शेयर ₹1,446.30 प्रति शेयर के स्तर पर ऊपर कारोबार कर रहा था.

