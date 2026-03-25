डेटा सेंटर बिजनेस का विस्तार करेगा अदाणी ग्रुप, मेटा-गूगल से साझेदारी पर हो रही बातः रिपोर्ट

- अदाणी ग्रुप डेटा सेंटर बिजनेस के विस्तार के लिए मेटा, गूगल जैसे दिग्गजों से साझेदारी पर बात कर रहा है
- ये बातचीत अदाणी ग्रुप के 100 बिलियन डॉलर के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा बताई जा रही है
- अदाणी एंटरप्राइजेज के संयुक्त उद्यम AdaniConnex ने अक्टूबर में गूगल से साझेदारी की घोषणा की थी
अदाणी ग्रुप के तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बिजनेस को विस्तार देने के लिए चेयरमैन गौतम अदाणी मेटा और गूगल जैसे अमेरिकी टेक दिग्गजों से साझेदारी पर बातचीत कर रहे हैं. ब्लूमबर्ग ने घटनाक्रम से परिचित लोगों के हवाले से यह दावा करते हुए बताया कि वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट भी इस बातचीत में शामिल है. अदाणी ग्रुप विभिन्न राज्यों में डेटा सेंटरों के लिए उपयुक्त साइट्स को एक्सप्लोर कर रहा है.
ये बातचीत अदाणी ग्रुप के 100 बिलियन डॉलर के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा है. इसका उद्देश्य जमीन और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमुख सप्लायर के रूप में ग्रुप को स्थापित करना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड सर्विसेज जैसी हाइपरस्केल फैसिलिटीज के लिए इनकी जरूरत होती है.
ब्लूमबर्ग ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि नए केंद्रों के लिए जगहों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इस बारे में बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है. हालांकि यह दिखाता है कि भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपीटीशन किस कदर तेज हो रहा है.
भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ता बाजार विदेशी निवेशकों और विस्तार की इच्छुक टेक कंपनियों को काफी आकर्षित कर रहा है. दुनिया में इस तरह के केंद्रों को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है. चीन में तो इतने ज्यादा डेटा सेंटर हो गए हैं कि ओवर सप्लाई की नौबत आ रही है.
अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और EdgeConneX के संयुक्त उद्यम AdaniConnex ने अक्टूबर में गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की थी, जो विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर हब बनाने के लिए करीब 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है. सूत्रों के मुताबिक, अदाणी ग्रुप के साथ मौजूदा बातचीत नए चरण के लिए हो रही है.
अदाणी ग्रुप, मेटा और वॉलमार्ट के प्रतिनिधियों ने इस घटनाक्रम पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है. गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के पास बताने के लिए फिलहाल कोई नया निवेश नहीं है.
मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने Digital Connexion वेंचर के जरिए विशाखापत्तनम में डेटा सेंटर बनाने के लिए नवंबर में 11 बिलियन डॉलर का समझौता किया था. वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अपने प्रयासों को गति देने के लिए टीपीजी के साथ एक बिलियन डॉलर की डील की है.
वैश्विक कंपनियां भारत में लगातार अपना विस्तार कर रही हैं. एमेजॉन की योजना साल 2030 तक भारत में क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में 12.7 बिलियन डॉलर निवेश करने की है. इसी तरह चैटजीपीटी वाली कंपनी ओपनएआई 1 गीगावॉट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है.
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(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)
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