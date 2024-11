Adani Group के शेयरों ने फिर मारी लंबी छलांग, अदाणी टोटल गैस का शेयर बना रॉकेट, करीब 17% उछला

Adani Group Shares Updates: आज 28 नवंबर को भी अदाणी समूह के शेयरों में तेजी जारी है. बीते कारोबारी सत्र में बंपर उछाल के बाद आज फिर अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पावर, अदाणी टोटल गैस और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखी जा रही है. यह तेजी कल अदाणी समूह द्वारा रिश्वतखोरी के आरोपों का खंडन करने के बाद जारी है. जिसमें कहा गया है कि गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी सहित समूह के अधिकारियों पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप नहीं लगाए गए हैं.

अदाणी समूह के ज्यादातर शेयरों में लगातार दूसरे सत्र में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है. अदाणी टोटल गैस के शेयर आज 10:20 बजे तक 16.86% की तेजी के साथ 811.10 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. बीते दिन यह शेयर 20% तक चढ़ा था.

वहीं, अदाणी समूह का मार्केट-कैप सुबह 9:49 बजे तक 70,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 12.96 लाख करोड़ रुपये हो गया.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदाणी टोटल गैस में सबसे ज्यादा तेजी

गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदाणी टोटल गैस के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई. इसके साथ ही इन दोनों शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा.

सुबह 10 बजे के करीब अदाणी टोटल गैस 10.19% की बढ़त के साथ 764.80 रुपये पर,अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 10.00% की बढ़त के साथ 726.85 रुपये पर पहुंच गया.

अदाणी पावर 8.02% की बढ़त के साथ 565.00 रुपये पर,अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन 1.34% की बढ़त के साथ 1,216.00 रुपये पर, अदाणी एंटरप्राइजेज 4.18% की बढ़त के साथ 2,498.00 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

सुबह 9:17 बजे के करीब अदाणी टोटल गैस 8.22% की बढ़त के साथ 751.10 रुपये पर, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 7.60% की बढ़त के साथ 711.00 रुपये पर,अदाणी पावर 4.86% की बढ़त के साथ 548.45 रुपये पर और अदाणी एंटरप्राइजेज 1.36% की बढ़त के साथ 2,430.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

निफ्टी पर अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पोर्ट्स, टॉप गेनर्स में शामिल

इस तेजी के चलते निफ्टी पर अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पोर्ट्स, टॉप गेनर्स में शामिल हो गए. वहीं, कारोबार की शुरुआत के दौरान अदाणी ग्रुप का मार्केट कैप 42,500 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ा.

कल अदाणी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 1.25 लाख करोड़ बढ़ा

बता दें कि बुधवार के कारोबारी सत्र में अदाणी ग्रुप के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली. कल कारोबार के अंत में अदाणी के शेयर 20 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए. इस तेजी के साथ अदाणी ग्रुप की सभी कंपनियों का मार्केट कैप करीब 1.25 लाख करोड़ बढ़कर लगभग 12.60 लाख करोड़ रुपये हो गया .



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)