अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करेगा अदाणी ग्रुप, पैदा होंगी 15 हजार नौकरियां

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका का दोस्त बताया था. अब अदाणी ग्रुप ने अमेरिका के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारी निवेश करने का ऐलान किया है. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि उनकी कंपनी US एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा. इस प्रोजेक्ट से 15 हजार नौकरियां पैदा होंगी.

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. अदाणी ने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप को बधाई. जैसे-जैसे भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी गहरी होती जा रही है, अदाणी ग्रुप अपनी ग्लोबल विशेषज्ञता का फायदा उठाने और अमेरिका के एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार है. इसका लक्ष्य 15000 नौकरियां पैदा करना है."

