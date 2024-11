अंबुजा सीमेंट्स ने ओरिएंट सीमेंट में मैजॉरिटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए CCI से मांगी मंज़ूरी

अरबपति गौतम अदाणी के नेतृत्व वाली अंबुजा सीमेंट्स ने ₹8100 करोड़ के सौदे में सी.के. बिड़ला समूह की फ़र्म ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में मैजॉरिटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से मंज़ूरी मांगी है.

CCI के नोटिस के मुताबिक, प्रस्तावित सौदे के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया दो चरण में होगी, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर, 2024 को दो शेयर खरीद समझौतों (SPA) के ज़रिये हो चुकी है, जिसमें अंबुजा सीमेंट्स शुरुआती दौर में ओरिएंट सीमेंट में 46.80 फ़ीसदी हिस्सेदारी हासिल करेगी. इसमें से 37.90 फ़ीसदी हिस्सेदारी मौजूदा प्रमोटर समूह से और 8.90 फ़ीसदी हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों से ली जाएगी.

अधिग्रहण के क्रम में इस चरण के माध्यम से अधिग्रहण करने वाली कंपनी पर बाध्यता होगी कि वह SEBI के SAST (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) नियमों के तहत टारगेट कंपनी की विस्तारित शेयर पूंजी के 26 फ़ीसदी तक हासिल करने के लिए ओपन ऑफ़र लेकर आए.

CCI में शुक्रवार को दाखिल किए गए नोटिस में कहा गया है कि ओपन ऑफ़र के पूर्णतः स्वीकृत हो जाने की सूरत में अंबुजा सीमेंट्स की हिस्सेदारी 72.8 फ़ीसदी हो जाएगी.

अक्टूबर में ही गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले अदाणी समूह ने कहा था कि उसने ₹8100 करोड़ के इक्विटी मूल्य पर ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड (OCL) के अधिग्रहण के लिए बाध्यकारी समझौते पर दस्तख़त किए हैं, जिससे अदाणी सीमेंट की क्षमता 16.6 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) बढ़ जाएगी, जो इस क्षेत्र में अंबुजा सीमेंट्स के माध्यम से काम करती है. अदाणी सीमेंट की सीमेंट और निर्माण सामग्री कंपनी अंबुजा सीमेंट्स विविधीकृत अदाणी समूह का हिस्सा है, जो समूचे भारत में 22 एकीकृत सीमेंट संयंत्रों के साथ-साथ 10 थोक सीमेंट टर्मिनलों और 21 ग्राइंडिंग इकाइयों का संचालन करता है.

ओरिएंट सीमेंट के तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तीन मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लान्ट हैं, तथा वितरण देशभर के 10 राज्यों में होता है.

इसके अलावा, अंबुजा सीमेंट्स ने कहा है कि अंबुजा सीमेंट्स द्वारा ओरिएंट सीमेंट के प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रतिस्पर्धा की कोई चिंता उत्पन्न नहीं होती, और CCI बाजार परिभाषाओं को खुला रखने के लिए स्वतंत्र है.

हालांकि, अपने मूल्यांकन के लिए CCI ने दो प्रासंगिक बाजारों की पहचान की है, जिनमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात में ग्रे सीमेंट निर्माण और बिक्री को कवर करने वाला व्यापक बाजार, और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक पर केंद्रित छोटा बाजार.

इसी साल जून में अदाणी समूह ने ₹10422 करोड़ के एन्टरप्राइज़ मूल्य पर हैदराबाद स्थित पेन्ना सीमेंट के अधिग्रहण की घोषणा की थी, जिससे देश के दूसरे सबसे बड़े निर्माता की क्षमता 14 MTPA बढ़ गई थी.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)