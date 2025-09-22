विज्ञापन
विशेष लिंक

अब छंट गया है हमारे ऊपर मंडरा रहा बादल, अग्निपरीक्षा में खरे उतरे हमः गौतम अदाणी

भविष्य की प्राथमिकताएं बताते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता समूह की नींव बनी रहनी चाहिए. उन्होंने ऊर्जा, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तेज इनोवेशन, लॉग टर्म वैल्यू क्रिएशन और ट्रांसफर्मेशन पर जोर दिया.

Read Time: 6 mins
Share
  • सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए अदाणी समूह के आरोपों की व्यापक जांच के बाद सभी को खारिज किया है
  • गौतम अदाणी ने कर्मचारियों को संदेश में इसे सत्य की जीत और दो साल के संकट का अंत बताया है
  • गौतम अदाणी ने कर्मचारियों का आभार जताते हुए इस कठिन दौर को अग्निपरीक्षा और समूह की मजबूती का प्रतीक बताया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर SEBI की क्लीन चिट के बाद  कर्मचारियों के नाम संदेश में इसे सत्य की जीत बताया है. गौतम अदाणी ने समूह के कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा, 'आज वह बादल छंट गया है जो दो साल से हमारे ऊपर मंडरा रहा था. सेबी की व्यापक जांच ने जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है.' उन्होंने कहा कि अदाणी समूह अब इनोवेशन को तेज करने, पारदर्शिता बढ़ाने और दीर्घकालिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा.

अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के जनवरी 2023 में अदाणी समूह पर लगाए आरोपों से समूह के शेयरों में गिरावट आई थी. इससे कई निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा था. कर्मचारियों के नाम संदेश में समूह के चेयरमैन ने इसे 'टारगेटेड हमला' बताने के साथ ही वैश्विक समीक्षा के दौर में अपने कर्मचारियों की प्रतिबद्धता की भी सराहना की. 

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने कहा कि इस दौर में भी समूह के बंदरगाह, बिजली संयंत्र, हवाई अड्डे, सीमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं आगे बढ़ती रहीं. उन्होंने कहा, 'आपने साबित कर दिया कि दबाव में काम को अंजाम देना ही चरित्र की असली परीक्षा होती है और यह दिखा दिया कि अदाणी का चरित्र अटूट है.'

भविष्य की प्राथमिकताएं बताते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता समूह की नींव बनी रहनी चाहिए. उन्होंने ऊर्जा, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तेज इनोवेशन, लॉग टर्म वैल्यू क्रिएशन और ट्रांसफर्मेशन पर जोर दिया.

उन्होंने कहा, 'हमें आज की तालियों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की विरासत के लिए निर्माण करना है.' उन्होंने कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए इस समय को 'अग्निपरीक्षा' बताते हुए कहा कि हरेक संकट बुनियाद को मजबूत करता है और संकल्प शक्ति को दृढ़ करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

गौतम अदाणी ने कहा कि पिछले तीन साल की अवधि को कर्मचारी एक ऐसी 'चिंगारी' के रूप में याद रखें जो बड़े अदाणी समूह का निर्माण करे. उन्होंने अपने संदेश के आखिर में कहा, 'हमारी कहानी साहस, संकल्प और मातृभूमि भारत से किए गए वादे की गवाही बने. सत्यमेव जयते, जय हिंद.'

समूह के सभी कर्मचारियों के नाम गौतम अदाणी का पूरा भाषण

अदाणी समूह के प्रिय साथियों,
मैं आप सभी को धन्यवाद और बधाई देकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं. आज दो साल से भी ज्यादा समय से हम पर मंडरा रहा एक बादल छंट गया है. सेबी ने व्यापक जांच के बाद जनवरी 2023 से हिंडनबर्ग रिपोर्ट में शामिल सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. कंपनी में आपका अटूट विश्वास और आपकी ताकत ही था, जिसने इस पूरे समय में हमें सहारा दिया. यह परिणाम न केवल अदाणी समूह का है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से आप सभी का भी है, जो हमारे साथ खड़े रहे. इस समर्थन के लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं.

यह हमला सिर्फ एक बाजार की घटना नहीं थी. यह एक टारगेटेड हमला था, एक वैश्विक तमाशा था जिसने हमारी प्रतिष्ठा, हमारे लचीलेपन और भारत के अपने उद्यमियों पर विश्वास की परीक्षा ली. हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च पिछले साल रहस्यमय परिस्थितियों में बंद हो गया, फिर भी संदेह बना रहा. लेकिन आप, मेरे लोग, मेरे साथ डटे रहे. मैं उन चिंताओं को जानता हूं - जो आपके परिवारों ने महसूस की होंगी, उन शंकाओं को भी जो आपने कभी-कभी महसूस की होंगी, और फिर भी, दिन-ब-दिन, आप सामने आए. आपने मेरे विश्वासों के लिए संघर्ष किया.

जब दुनिया हमारे बारे में बहस कर रही थी, हमारे बंदरगाहों का विस्तार हुआ, ट्रांसमिशन लाइनें और आगे बढ़ीं, बिजली संयंत्र मज़बूती से चलते रहे, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं दुनिया को हरा-भरा बनाती रहीं, हवाई अड्डे उन्नत हुए, सीमेंट भट्टियां जलती रहीं और लॉजिस्टिक टीमें बेहतरीन ढंग से काम करती रहीं. आपने साबित कर दिया कि दबाव में काम करना ही चरित्र की सबसे सच्ची परीक्षा है, और अदाणी का चरित्र अटूट है.

मेरे प्यारे साथियो,
हर संकट हमें सबक सिखाता है और एक पहली पीढ़ी के उद्यमी के रूप में, मुझे पता है कि यह निश्चित रूप से हमारी आखिरी अग्निपरीक्षा नहीं होगी, लेकिन जैसे-जैसे हम परीक्षा से गुजरते हैं, हमारी नींव और गहरी होती जाती है और हमारा संकल्प और भी अटूट होता जाता है.

विकास अपने साथ चुनौतियां लेकर आता है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आगे और भी बड़ी परीक्षाएं हैं, लेकिन आज हमारे अंदर जो आग जल रही है, वह कल उस ताकत को कम कर देगी जिस पर हम निर्भर होंगे और ठीक इसी तरह इस कंपनी का निर्माण हुआ है -अग्निपरीक्षा द्वारा अग्निपरीक्षा. 

हालांकि अदाणी फिलॉसफी के अनुरूप, हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन अब हमें उस बड़ी यात्रा के लिए तैयार होना होगा, जो हमारा इंतजार कर रही है. मैं आपको समझाता हूं कि मेरा क्या मतलब है.

पहला - ईमानदारी और पारदर्शिता हमारे हर काम का आधार बना रहे- अविभाज्य, समझौताहीन और निरंतर सुरक्षित.

सत्य की ढाल - पारदर्शिता की तलवार
इन्हीं से होगा  - हर संदेह पर वार

दूसरा - हमें इनोवेशन की गति को तेज करना होगा और ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और अन्य बुनियादी ढांचे में साहसिक प्रगति करनी होगी, जो संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाए.

नई दिशाओं की ओर - रखो उड़ान
जहां क्षितिज रुके - वहीं से बने आसमान

तीसरा - हमें निर्माण करना होगा, आज की वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत के लिए जो दशकों तक कायम रहे. सुर्खियां फीकी पड़ जाएंगी - लेकिन हम जो भी रचेंगे, उसकी छाप इतिहास पर पड़नी चाहिए.

समय की रेत पर - हम छोड़ें निशान
सुर्ख़ियों से बढ़कर हो - हमारी पहचान

और अंत में, परिवर्तन को अपनाएं. हमारे साथ या हमारे बिना, भविष्य आगे बढ़ेगा. या तो हम भविष्य को अपने सपनों के अनुसार ढालेंगे, या भविष्य हमें अपने डर के अनुसार ढालेगा.

रूप बदलना ही जीवन का सार
जो झुके नहीं, वही बने अवतार

इसलिए, मेरे प्यारे दोस्तो,
इतिहास को याद रखना चाहिए - पिछले 3 साल - उस चिंगारी के रूप में - जिसने एक ग्रेटर अदाणी का निर्माण किया. एक अदाणी जो हर चुनौती को चुपचाप पार करते हुए गरिमा के साथ और ऊंचा खड़ा रहा.

और हमारा संकल्प... गूंजे...

गूंजे - हर बाधा के माध्यम से - जिसे हमने तोड़ने का साहस किया
गूंजे - हर कल के माध्यम से - जिसे हमने बनाने का साहस किया
गूंजे - हर सपने के माध्यम से - जिसे हमने हासिल करने का साहस किया

और अदाणी नाम हमेशा साहस, दृढ़ विश्वास और उस वादे का प्रतीक रहे जो हम सभी ने अपनी मातृभूमि भारत से निभाया.

मेरे प्यारे साथियो!
सत्यमेव जयते 
जय हिन्द

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adani Group, Adani Group Chairman Gautam Adani, Gautam Adani Message To Adanians, Sebi, Hindenburg Report
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com