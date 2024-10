अदाणी ग्रुप और गूगल ने भारत में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए की साझेदारी, आएगा ये बड़ा बदलाव

अदाणी ग्रुप और गूगल ने कंपनियों के सामूहिक स्थिरता के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज आपसी सहयोग का ऐलान किया है. इससे भारत के ग्रिड में अधिक क्लीन एनर्जी का विस्तार होगा. इस साझेदारी के ज़रिए अदाणी ग्रुप गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूबल एनर्जी प्लांट में स्थित एक सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट से क्लीन एनर्जी की सप्लाई करेगा. इस नए प्रोजेक्ट के 2025 के तीसरे क्वार्टर में कमर्शियली शुरू होने की उम्मीद है.

क्लीन एनर्जी के लिए अदाणी ग्रुप और गूगल की पहल

बड़े पैमाने पर पवन, सौर, हाइब्रिड और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को वितरित करने की क्षमताओं के साथ अदाणी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल (सी एंड आई) ग्राहकों को उनकी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कस्टमाइज्ड रिन्यूबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की अच्छी स्थिति में है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अदाणी इंडस्ट्रीज को डीकार्बोनाइज करने में मदद करने के लिए मर्चेंट और सी एंड आई सेगमेंट पर फोकस करने की योजना बना रहा है.

इंडस्ट्रीज को कार्बन फ्री कराने का प्लान

अदाणी ग्रुप ने इंडस्ट्रीज को कार्बन फ्री करने में मदद के लिए मर्चेंट और सीएंडआई सेगमेंट पर फोकस करने की योजना बनाई है. इस सहयोग से Google के 24/7 कार्बन-फ्री एनर्जी लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में क्लाउड सेवाएं और ऑपरेशन क्लीज एनर्जी से चले और इस तरह भारत में Google के लगातार विकास में योगदान दिया जा सके.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)