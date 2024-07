अंबुजा सीमेंट को जून तिमाही में हुआ 790 करोड़ रुपये का मुनाफा

अदाणी समूह की देश की बड़ी सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल कंपनियों में से एक अंबुजा सीमेंट ने बुधवार को अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी किए. वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का ईबीआईटीडीए 1,280 करोड़ रुपये और मुनाफा 790 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी की संचालन लागत में सालाना आधार पर 3 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है और यह 4,437 रुपये पीएमटी रही है.

अंबुजा सीमेंट्स के पूर्णकालिक निदेशक अजय कपूर ने कहा कि हमारा प्रदर्शन काफी स्थिर रहा है और हमारा फोकस अब इनोवेशन, डिजिटाइजेशन, ग्राहक संतुष्टि और ईएसजी (इंवायरोमेंटल, सोशल और गवर्नेंस) पर है. हमारा प्रदर्शन शेष वित्त वर्ष के लिए दिशा तय करता है. कंपनी की ओर से नई इलाकों में कारोबार का विस्तार किया जा रहा है.

कपूर ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही तक पेन्ना सीमेंट का अधिग्रहण पूरा हो जाएगा. इससे हमारी क्षमता बढ़कर 89 एमटीपीए हो जाएगी. कंपनी वित्त वर्ष 28 तक 140 एमटीपीए के अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है.

अंबुजा सीमेंट ने हैदराबाद के मुख्यालय वाली पेन्ना सीमेंट का अधिग्रहण 10,422 करोड़ रुपये में किया गया है.

वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में अंबुजा सीमेंट का ऑपरेटिंग ईबीआईटीडीए 807 पीएमटी था. वहीं, ईबीआईटीडीए मार्जिंग 15.4 प्रतिशत पर था.

सरकार की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिए जाने के कारण वित्त वर्ष 24 में सीमेंट की मांग में 7 से 8 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला था और यह 422 एमटीपीए रही थी. वित्त वर्ष 25 में सीमेंट की मांग 7 से 9 प्रतिशत बढ़कर 451 एमटीपीए रह सकती है.

