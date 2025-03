अदाणी ग्रीन के दो बॉन्ड्स को JP मॉर्गन से मिला 'ओवरवेट' अपग्रेड, दोनों को बताया आकर्षक

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Ltd.) के 2 रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप (RG) बॉन्ड्स को अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन ने 'ओवरवेट' अपग्रेड दिया है. बुधवार को जारी एक नोट में बैंक ने कहा कि उसे अदाणी ग्रीन में 'ग्रीन शूट्स' यानी पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं.ये अपग्रेड, अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी RJ लिमिटेड के 2039 में मैच्‍योर्ड होने वाले बॉन्ड और अदाणी ग्रीन एनर्जी के 2042 में मैच्‍योर्ड होने वाले बॉन्ड के लिए किया गया है. इससे पहले इन दोनों बॉन्ड्स को 'न्यूट्रल' रेटिंग दी गई थी.

दोनों बॉन्‍ड्स को बताया आकर्षक

JP मॉर्गन ने इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर में इन बॉन्ड्स को 'आकर्षक' बताया है और ADGREG को अधिक प्राथमिकता दी है, जो ARENRJ के मुकाबले करीब '30 बेसिस पॉइंट' ऊपर ट्रेड कर रहा है. बैंक ने कहा, 'हम मानते हैं कि अदाणी ग्रीन के ये दोनों RG बॉन्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी बॉन्ड्स में सबसे अच्छे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल मैट्रिक्स रखते हैं.'

JP मॉर्गन ने इन बॉन्ड्स को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि ये अदाणी ग्रीन की अन्य यूनिट्स से अलग 'रिंग-फेंस्ड स्ट्रक्चर' में हैं. साथ ही, इनमें टोटल एनर्जीज की 50% हिस्सेदारी भी है. इसके अलावा, लंबी अवधि की मैच्योरिटी (टेन्योर) के कारण ये इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सही स्ट्रक्चर माना जा सकता है.

कई पॉजिटिव बिंदुओं पर फोकस

JP मॉर्गन ने अदाणी ग्रीन के हाल के कुछ सकारात्मक कदमों को भी उजागर किया है, जिनमें 1.06 बिलियन डॉलर (करीब 9,261 करोड़ रुपये) की कंस्‍ट्रक्‍शन फैसिलिटी की री-फाइनेंसिंग शामिल है, जो मार्च 2025 में देय (Payable) थी. ये कंस्‍ट्रक्‍शन फैसिलिटी 2021 में राजस्थान में हाइब्रिड सोलर-विंड प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई थी. नए फंडिंग की अवधि 19 साल रखी गई है, जिसमें पूरी तरह से अमोर्टाइजिंग डेट स्ट्रक्चर है.

ब्‍लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस री-फाइनेंसिंग में सरकारी निगम, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रमुख लेंडर हो सकता है. JP मॉर्गन ने बताया कि इस नए फंडिंग को तीन घरेलू रेटिंग एजेंसियों से AA+/स्टेबल रेटिंग मिली है. 'नई फंडिंग के लिए ब्याज दर लगभग 8.9% बताई गई है, जो दर्शाता है कि अदाणी ग्रुप और अदाणी ग्रीन को घरेलू ऋणदाताओं से सुरक्षित और प्रोजेक्ट-लेवल के कर्ज के लिए समर्थन मिल रहा है.'

आउटलुक अपग्रेडेशन का भी जिक्र

इसके अलावा, नोट में क्रिसिल रेटिंग्स की ओर से अदाणी ग्रीन रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 के लॉन्ग-टर्म बैंक फंडिंग और नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के आउटलुक में किए गए बदलाव का भी जिक्र किया गया. पिछले महीने क्रिसिल ने इसे 'स्टेबल' से बढ़ाकर 'पॉजिटिव' कर दिया और इसे 'Crisil AA+' रेटिंग दी.

क्रिसिल ने 5 फरवरी को जारी नोट में कहा कि अदाणी ग्रीन रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 का प्लांट लोड फैक्टर (P90) 2024 के दौरान बेहतर रहा, जिससे आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन और ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)