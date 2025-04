Adani Green Energy ने रचा इतिहास, 2024-25 में EBITDA एक अरब डॉलर के पार, रेवेन्यू 23% बढ़ा

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने वित्त वर्ष 2024-25 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. कंपनी का EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)) एक अरब डॉलर के पार पहुंच गया और रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ. अब कंपनी की कुल क्षमता 14.2 गीगावाट हो गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है.

अदाणी ग्रीन ने इस दौरान 3.3 गीगावाट की नई ग्रीनफील्ड कैपैसिटी जोड़ी, जो भारत में किसी भी रिन्यूएबल कंपनी द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में देशभर में यूटिलिटी-स्केल सेलर एनर्जी में 16% और विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस में 14% का योगदान दिया है.

बिजली बिक्री और रेवेन्यू में भी बड़ा उछाल

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में बिजली की बिक्री सालाना आधार पर 28% बढ़कर 27,969 मिलियन यूनिट हो गई, जो सिंगापुर की सालभर की बिजली खपत का लगभग आधा है. इसी दौरान, अदाणी ग्रीन का रेवेन्यू भी 23% बढ़कर 9,495 करोड़ रुपए पर पहुंच गया.

EBITDA में 22% की ग्रोथ, इंडस्ट्री में सबसे बेहतर मार्जिन

कंपनी का ईबीआईटीडीए 22% की बढ़त के साथ 8,818 करोड़ रुपए हो गया. EBITDA मार्जिन 91.7% रहा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे बेहतर है. कैश प्रॉफिट (Cash Profit) भी 22% बढ़कर 4,871 करोड़ रुपए पहुंच गया है.

सोलर यूटिलाइजेशन में नया रिकॉर्ड

अदाणी ग्रीन ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में सौर ऊर्जा का यूटिलाइजेशन फैक्टर (CUF) 32.4% रहा. यह हाई टेक्नोलॉजी जैसे बाइफेसियल एन-टाइप मॉड्यूल्स, हॉरिजॉन्टल सिंगल-एक्सिस ट्रैकर्स और वॉटरलेस रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम के इस्तेमाल से संभव हो पाया.

खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट

अदाणी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदाणी ने बताया कि गुजरात के खावड़ा में कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है, जिसकी क्षमता 30 गीगावाट होगी. इस प्रोजेक्ट का एरिया 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो पेरिस शहर से करीब पांच गुना बड़ा है. अब तक निर्माण शुरू होने के दो सालों में कंपनी ने 4.1 गीगावाट क्षमता का संचालन शुरू कर दिया है.

उन्होंने कहा कि अदाणी ग्रीन ने अपने पूरे ऑपरेशन पोर्टफोलियो में वॉटर पॉजिटिविटी भी हासिल कर ली है, जो कंपनी के सर्कुलर इकोनॉमी और ESG टारगेट्स को पूरा करने के कमिटमेंट को दिखाता है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)