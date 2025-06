अदाणी ग्रीन की कैपिसिटी 15,500 MW के पार, गौतम अदाणी बोले – ये भारत के ग्रीन रिवोल्यूशन की सबसे बड़ी उपलब्धि

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने भारत की ग्रीन एनर्जी के सफर में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है. कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी और सबसे तेज गति से बढ़ती 15,539.9 मेगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल कर ली है.

इस उपलब्धि की जानकारी खुद अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने एक्स (ट्विटर) पर दी. गौतम अदाणी ने कहा कि अदाणी ग्रीन एनर्जी अब 15,000 मेगावॉट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंच गया है. यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज अदाणी ग्रीन विस्तार है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, – “यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की ग्रीन रिवोल्यूशन की दिशा में हमारा मजबूत संकल्प है. खवड़ा की रेगिस्तानी जमीन से लेकर दुनिया के टॉप 10 ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर की लिस्ट में शामिल होना, हमारे लिए गौरव की बात है.”

Delighted to share that Adani Green has surpassed 15,000 MW of renewable energy capacity, marking the largest and fastest green energy build-out in India's history.



From the desert landscapes of Khavda to a proud place among the world's Top 10 Green Power Producers, this…