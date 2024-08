Adani Enterprises Q1 Results: मुनाफ़े में 162% का ज़बरदस्त उछाल, आय भी 12.5% बढ़ी

अदाणी समूह (Adani Group) की फ़्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ (Adani Enterprises या AEL) ने वित्तवर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (Q1 of FY25) के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी के मुनाफ़े में जून में खत्म हुई तिमाही में ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया गया है.

वार्षिक आधार पर AEL का मुनाफ़ा 161.7 फ़ीसदी के उछाल के साथ ₹677 करोड़ से बढ़कर ₹1772 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि ब्लूमबर्ग एनैलिस्ट पोल में ₹1164 करोड़ का अनुमान लगाया गया था.

दूसरी ओर, कंपनी की आय में भी 12.5 फ़ीसदी की बढ़त दर्ज की गई है. जून तिमाही के दौरन कंपनी को ₹25472 करोड़ की आय हुई.

समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा है, "ANIL ईकोसिस्टम के अप्रत्याशित प्रदर्शन से अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के EBITDA में शानदार ग्रोथ दिखी है... हमारे एयरपोर्ट, रोड कंस्ट्रक्शन बिज़नेस का सुचारु ऑपरेशन, उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है... बढ़िया मैनेजमेंट प्रैक्टिस, स्टेट-टु-आर्ट टेक्नोलॉजी और ग्रोथ के लिए पर्याप्त पूंजी से यह सुनिश्चित हुआ है कि AEL राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क बनाता रहे..."

Adani Enterprises Q1 नतीजे (कॉन्सॉलिडेटेड YoY)

आय 12.5% के उछाल के साथ ₹22644 करोड़ से बढ़कर ₹25472 करोड़ हुई

मुनाफ़ा 161.7% के उछाल के साथ ₹677 करोड़ से बढ़कर ₹1772 करोड़ पर पहुंचा (₹1164 करोड़ का अनुमान था)

EBITDA 36.9% के उछाल के साथ ₹2753 करोड़ से बढ़कर ₹3768 करोड़ पर पहुंचा

मार्जिन 12.2% से बढ़कर 14.8% पहुंचा (12.7% का अनुमान था)

बिज़नेस हाईलाइट्स

ANIL ईकोसिस्टम और एयरपोर्ट बिज़नेस बढ़ने से आय में 13% का उछाल

सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट 109% बढ़कर 808MW तक पहुंचा

ANIL WTG (विंड) ने एक तिमाही में 200 से ज्यादा ब्लेड बनाए

एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़कर 9 करोड़ के पार गई

अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के शेयरों ने नतीजों के बाद 1.71% की बढ़त बना ली, जबकि इस दौरान बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 में 0.25% की ही तेज़ी रही.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)