Adani एनर्जी सॉल्यूशंस के नेट प्रॉफिट में 172% का इजाफा, इनकम में भी 68% का उछाल

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की एनर्जी-पावर बिजनेस से जुड़ी कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL) ने दूसरी तिमाही में शानदार मुनाफा कमाया है. AESL ने मंगलवार को अपनी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट शेयर की है. 30 सितंबर 2024 को खत्म हुए दूसरी तिमाही (Q2) में कंपनी का मुनाफा 172% बढ़ा है, जबकि कंपनी की वैल्यू 284 करोड़ से बढ़कर 773 करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी की इनकम में भी इस क्वॉर्टर में 68% का बड़ा उछाल देखने को मिला है. कंपनी की इनकम 3,674 करोड़ से बढ़कर 6,184 करोड़ रुपये हो गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, AESL की ऊर्जा खपत में 7% की बढ़ोतरी देखी गई. कंपनी का डिस्ट्रिब्यूशन लॉस 4.85% तक कम रहा. कंपनी ने विश्वसनीय और किफायती पावर सप्लाई की वजह से नए कंज्यूमर्स भी जोड़े. इनकी कुल संख्या 3.17 मिलियन तक पहुंच गई.

पोर्टफोलियो लेवल पर कंपनी का मजबूत ट्रांसमिशन सिस्टम 99.07% रही है. कंपनी के EBITDA में 31% की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी का ऑपरेशनल EBITDA भी 19% बढ़कर 1,626 करोड़ रुपये हो गया है.

अगस्त में अदाणी ग्रुप की कंपनी ने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) रूट के जरिए 8,373 करोड़ रुपये जुटाए, जो देश के बिजली क्षेत्र में सबसे बड़ा है. QIP को इंवेस्टर्स के एक ग्रुप से बेस डील साइज के लगभग 6 गुना बोलियां मिलीं. अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 17,000 करोड़ रुपये से दूसरी तिमाही (Q2) में 27,300 करोड़ रुपये तक अपने प्रोजेक्ट पाइपलाइन में बढ़ोतरी की.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने टोटल इनकम में 69% का मजबूत इजाफा देखा है. ये हाल ही में चालू की गई खारघर-विक्रोली, वरोरा-कुरनूल, खावड़ा-भुज लाइनों, अधिग्रहित महान-सीपत लाइन, मुंबई और मुंद्रा प्रोजेक्ट में एनर्जी बिक्री और स्मार्ट मीटरिंग से योगदान के कारण हुई. इस दौरान कंपनी ने तीन नई ट्रांसमिशन परियोजनाएं भी हासिल कीं- जामनगर गुजरात में NES, नवीनल (मुंद्रा) में NES और खावड़ा फेज IVA.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के CEO कंदर्प पटेल ने कहा, "कंपनी समय पर प्रोजेक्ट कमीशनिंग के साथ-साथ ऑपरेशनल कैपासिटी हासिल करने पर फोकस्ड है. यूटिलिटीज और नई ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में पावर की डिमांड का रुझान बहुत उत्साहजनक है. हम अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट में स्मार्ट मीटर लगाने के साथ तेजी से काम कर रहे हैं."

कंदर्प पटेल ने कहा, "हमारी प्रतिबद्धता के मुताबिक दहानू थर्मल प्लांट को सफलतापूर्वक बेचने और मुंबई में 39% रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन की उच्च हिस्सेदारी हासिल करने के हमारे विश्वसनीय कदम भारत में एनर्जी ट्रांजिशन लीडर के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करते हैं."





