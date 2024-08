अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) के QIP (Qualified Institutional Placement) को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8,340 करोड़ रुपये के इश्‍यू को 50,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा यानी 6 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला है.

अदाणी ग्रुप की इस QIP के बड़े निवेशकों में फेमस बिलियनेयर स्टेनली ड्रकेनमिलर (Stanley Druckenmiller) के नेतृत्व वाली फर्म्‍स भी शामिल हैं. ड्रकेनमिलर की फैमिली ऑफिस द्वारा संचालित निवेश फर्म्स ने अदाणी समूह पर अपना पहला दांव लगाया है. बता दें कि QIP का इस्तेमाल लिस्‍टेड कंपनियां बड़े निवेशकों और संस्थानों से फंड जुटाने के लिए करती हैं.

'अदाणी': लॉन्‍ग टर्म निवेशकों का लॉन्‍ग टर्म भरोसा

समचार एजेंसी PTI को मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ड्रकेनमिलर फैमिली ऑफिस, अमेरिका के ही ड्रिहौस कैपिटल मैनेजमेंट और जेनिसन एसोसिएट्स ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के QIP में निवेश किया है.

सूत्रों ने कहा कि इस इश्‍यू के जरिये इन चर्चित लॉन्‍ग टर्म निवेशकों ने कंपनी में शेयर की मांग की है, जो अपने स्‍ट्रॉन्‍ग परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. ये निवेशक केवल हाई गवर्नेंस वाली कंपनियों में निवेश करने के लिए और दशकों तक जमे रहने के लिए जाने जाते हैं.

ड्यूक्सने (Duquesne) की स्थापना अरबपति स्टेनली ड्रुकेंमिलर ने की थी, जिन्होंने 1992 में जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर ब्रिटिश पाउंड की शॉर्टिंग कर 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' को तोड़ दिया था. इससे बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर गिर गए थे, जबकि उन्‍होंने एक बिलियन डॉलर से ज्‍यादा कमाई की थी.

अदाणी ग्रुप का, मार्केट में कई लॉन्ग-टर्म निवेशकों को लाने का इतिहास रहा है. पिछले वर्षों में इसने GQG पार्टनर्स, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (QIA) और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) सहित बड़े निवेशकों को शामिल किया है. सूत्रों ने बताया कि अदाणी समूह के ये मौजूदा निवेशक भी QIP में शामिल हुए हैं.

120 से अधिक निवेशकों ने दिखाई रुचि

अदाणी एनर्जी की QIP अपने हाई डिमांड के चलते एनर्जी सेक्‍टर में सबसे बड़ी बन गई है. पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्‍यूशन और स्मार्ट मीटर कारोबार से जुड़ी कंपनी अदाणी एनर्जी के 1 बिलियन डॉलर के इश्‍यू में 120 से अधिक निवेशकों ने शेयर खरीद के लिए निवेश किया है.

QIP में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख वैश्विक नामों में ब्लैकरॉक, जुपिटर एसेट मैनेजमेंट, नोमुरा एसेट मैनेजमेंट और ईस्टस्प्रिंग शामिल हैं.

वहीं, जिन घरेलू म्यूचुअल फंड ने इसमें दांव लगाया है, उनमें SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, LIC, व्हाइटओक, 360वन शामिल हैं.

सूत्रों के अनुसार, SBI इंश्योरेंस, SBI पेंशन और ASK एसेट मैनेजमेंट सहित अन्‍य इंश्‍योरेंस कंपनियां भी इसमें शामिल हुई हैं.

एक और बड़ी तैयारी में अदाणी ग्रुप

पिछले साल फरवरी में शॉर्टसेलर की फर्जी रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपये के इश्यू को पूरा सब्‍सक्राइब होने के बावजूद निवेशकों के भरोसे को और मजबूत करने के लिए हित में वापस ले लिया था.

इसके बाद मौजूदा QIP के जरिये फंड जुटाने का ये पहला मामला है. ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म अदाणी एंटरप्राइजेज अपने बॉन्ड की पहली पब्लिक सेल को रिवाइव करने में भी लगी है, जिसकी योजना 600 करोड़ रुपये तक जुटाने की है.

कंपनी ने ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, AK कैपिटल सर्विसेज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट को लीड मैनेजर्स के तौर पर नियुक्त किया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)