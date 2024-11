अगले 2-3 साल में आ सकता है Adani एयरपोर्ट होल्डिंग्स का IPO

अदाणी ग्रुप की एयरपोर्ट इकाई अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) का आईपीओ अगले दो से तीन वर्ष में आ सकता है. अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) के निदेशक जीत अदाणी ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का आईपीओ लाने से पहले वह तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं.

पहला- नवी मुंबई का कमर्शियलाइजेशन और स्टैबलाइजेशन, जो कि अगले साल से शुरू हो जाएगा. दूसरा- एयरपोर्ट के आसपास सिटी साइड डेवपलमेंट, जिसे 2028-29 में शुरू किया जाएगा. तीसरा- नॉन एयरो रेवेन्यू ग्रोथ है. जब से हमने बिजनेस शुरू किया है, तब से यह तीन गुना हो चुका है और आगे चलकर आय का एक बड़ा स्रोत होने वाला है.

इंटरव्यू में जीत अदाणी ने आगे कहा कि एक बार यह तीनों चीजें हो जाएं, तो एएएचएल का एबिटा जो कि मौजूदा समय में 300 मिलियन डॉलर के करीब है बढ़कर 1 से 1.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीन चीजें होने पर ही हम अपने कारोबार को लिस्ट कराएंगे. अगर इसमें से एक या दो भी चीज हो जाती है तो अपने निवेशकों के सामने अपना बिजनेस प्लान प्रदर्शित कर सकेंगे. साथ ही जब एबिटा 1 बिलियन डॉलर पर होगा तो हम अपने बिजनेस को लिस्ट कराने में सहज होंगे. ऐसा होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा.

जीत अदाणी ने आगे कहा कि भारत में एयरलाइनों के बीच कंसोलिडेशन का सकारात्मक पक्ष यह है कि एयर इंडिया जैसी मजबूत एयरलाइन कंपनियां हैं, जो अब टाटा समूह द्वारा समर्थित हैं, यह सुनिश्चित करता है कि भारत की छोटी दूरी और लंबी दूरी दोनों मार्गों पर मजबूत उपस्थिति है.

साथ ही सिंगापुर, दोहा, दुबई और अबू धाबी जैसे वैश्विक केंद्रों के कारण भारत ने अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक में अपनी हिस्सेदारी को खोया है. एयर इंडिया के वापस आने से हम खोई बाजार हिस्सेदारी को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं.

अदाणी एटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के रिकॉर्ड-तोड़ छमाही प्रदर्शन में अदाणी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड (एएनआईएल) और अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) का अहम योगदान है.

वित्त वर्ष 25 के अप्रैल से सितंबर की अवधि में अदाणी एंटरप्राइजेज का मुनाफा 2.5 गुना बढ़कर 3,196 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष समान अवधि में 902 करोड़ रुपये था.

