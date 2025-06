अदाणी एयरपोर्ट्स ने ग्लोबल फाइनेंसिंग से 750 मिलियन डॉलर जुटाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बढ़ाने में होगा इस्तेमाल

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर और अदाणी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने अंतरराष्ट्रीय बैंकों के एक समूह से 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स (ECB) के जरिए जुटाई है. इस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट अबू धाबी बैंक, बार्कलेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लीड किया है.

जुटाई गई रकम का कहांं होगा इस्तेमाल?

कंपनी की ओर जारी रिलीज में कहा गया है कि जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मौजूदा कर्ज के रीफाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में किया जाएगा. इसके अलावा कुछ रकम का इस्तेमाल एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में क्षमता विस्तार के लिए किया जाएगा.

इसके साथ ही AAHL नॉन-एयरो बिजनेसेज जैसे रिटेल, फूड एंड बेवरेज (F&B), ड्यूटी-फ्री और एयरपोर्ट नेटवर्क में अन्य सेवाओं को बढ़ाने पर भी ध्यान देगी.

कंपनी का 2040 तक अपनी क्षमता को तीन गुना करने का लक्ष्य

AAHL ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9.4 करोड़ यात्रियों को सेवाएं दी हैं. जबकि इसकी कुल क्षमता 11 करोड़ यात्रियों की है. कंपनी का लक्ष्य चरणबद्ध ग्रोथ के जरिए 2040 तक अपनी क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 30 करोड़ यात्री प्रति वर्ष करना है.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द होगा शुरू

इस रोडमैप के तहत, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है, जो पहले चरण में 2 करोड़ की क्षमता जोड़ेगा और चरणबद्ध तरीके से इसे 9 करोड़ तक लेकर जाएंगे. ये मुंबई क्षेत्र के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत करेगा.

AAHL के CEO अरुण बंसल का कहना है 'प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थानों का हम पर भरोसा भारत के एविएशन इंफ्रास्टक्चर की लंबी अवधि की संभावनाओं और मूल्य को दर्शाता है.

बता दें कि अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Limited) एयरपोर्ट ऑपरेटर अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL)की पेरेंट कंपनी है.अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर एनएसई पर दोपहर 12:45 बजे 0.15 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 2,474.50 रुपये पर पहुंच गया.



