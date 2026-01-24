विज्ञापन
8th Pay Commission: अरे वाह! 3.25 फिटमेंट और 5% इंक्रीमेंट की मांग, सैलरी में आएगा बंपर उछाल

8th Pay Commission Update: हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है. 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए.

8th Pay Commission Update: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ऐसे में अगर आप भी वेतन आयोग का अपडेट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी. एक बड़े केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने सरकार के सामने मांगों का ऐसा पिटारा खोला है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है.

फिटमेंट फैक्टर पर 3.25 की बड़ी मांग

कर्मचारी संगठन की तरफ से सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर की गई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.25 कर दिया जाए. अभी के समय में यह 2.57 है. अगर सरकार इस डिमांड को मान लेती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक झटके में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा.

सालाना इंक्रीमेंट भी होगी बढ़ोतरी

अभी तक कर्मचारियों को हर साल 3% की दर से इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5% करने की मांग की गई है, जिसका साफ मतलब है कि हर साल आपकी सैलरी पहले से कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी.

क्या हैं संगठन की दूसरी बड़ी मांगें?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फाउंडेशन लेवल के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्पेशल फिटमेंट फैक्टर की वकालत की गई है. यह मांगें न केवल मौजूदा कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी खुशहाली के रास्ते खोल सकती हैं. साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत बताई गई है.

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है. 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए. हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन कई कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है.

