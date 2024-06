पिछले 7 साल में GST से देश के गरीबों और आम आदमी को हुआ कितना फायदा? PM मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) या जीएसटी (GST) को लागू हुए 7 साल होने वाले हैं. 1 जुलाई 2017 को मोदी 1.0 सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था. इस जीएसटी के अंदर 17 स्थानीय कर और शुल्क शामिल किए गए थे. यानी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) ने इन सभी करों और शुल्कों को एक ही टैक्स (Tax) के तहत ला दिया. ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इन सात सालों में आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स में आई कमी के बारे में बताया है.

पीएम मोदी (PM Modi) और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम आदमी को जीएसटी से हुए लाभ (GST Benefits) के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है.

पीएम मोदी ने लिखा कि जीएसटी के जरिए सुधार हमारे लिए 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है. जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है. इससे गरीबों और आम आदमी को काफी बचत हुई है. हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे भी इन सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

For us, reforms are a means to improve the lives of 140 crore Indians.



After the introduction of GST, goods for household use have become much cheaper.



This has resulted in significant savings for the poor and common man.



We are committed to continuing this journey of reforms… pic.twitter.com/dxh3BAYnHH