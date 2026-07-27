पेपर लीक के मामलों में न्याय कर पाएंगी फास्ट ट्रैक अदालतें, क्या कहता है रिकॉर्ड

''जब परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है, तब केवल प्रश्नपत्र नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं का विश्वास, सालों की मेहनत और संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसर का वादा भी लीक हो जाता है.''

भारत विश्व का सबसे युवा लोकतंत्र है. उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है. हर साल करोड़ों अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग संस्थानों, राज्य लोक सेवा आयोगों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं. इन परीक्षाओं के जरिए केवल सरकारी पद नहीं भरे जाते, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की संवैधानिक गारंटी को व्यवहारिक रूप दिया जाता है. इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता केवल प्रशासनिक व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता और संवैधानिक शासन की आधारशिला है.

कितनी बड़ी है पेपर लीक की समस्या

पिछले दो दशक में बार-बार सामने आए पेपर लीक प्रकरणों ने इस विश्वास को गंभीर रूप से झकझोर दिया है. राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, हरियाणा भर्ती परीक्षाएं, NEET-UG सहित अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में सामने आए घोटालों ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा माफिया अब स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं. वे तकनीकी विशेषज्ञों, साइबर नेटवर्क, आर्थिक अपराधियों, कोचिंग सिंडिकेट और प्रशासनिक मिलीभगत से संचालित एक संगठित आपराधिक तंत्र का रूप ले चुके हैं. ऐसे अपराध केवल परीक्षाओं को प्रभावित नहीं करते, बल्कि योग्यता आधारित व्यवस्था पर समाज के विश्वास को भी कमजोर करते हैं.

इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा एक स्वागतयोग्य और समयोचित पहल है. इसका उद्देश्य स्पष्ट है- दोषियों को शीघ्र न्यायिक दंड, युवाओं के विश्वास की पुनर्स्थापना और परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर संदेश. किंतु सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन घोषणाओं से नहीं, बल्कि परिणामों से होता है. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर निर्णायक नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे या इसके लिए व्यापक संस्थागत सुधारों की जरूरत होगी?

परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी अब इक्का-दुक्का घटनाएं नहीं रह गई हैं. वर्ष 2005 से 2026 के बीच भारत में परीक्षा धोखाधड़ी पर किए गए एक व्यापक अध्ययन में 21 राज्यों के 220 मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया. इनमें केवल प्रश्नपत्र लीक ही नहीं, बल्कि प्रॉक्सी अभ्यर्थी, OMR शीट में छेड़छाड़, परिणामों में हेर-फेर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नकल जैसे अपराध भी शामिल हैं. सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इन घटनाओं से करीब 10 करोड़ विद्यार्थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं. समय के साथ इस अपराध की तीव्रता भी बढ़ी है. वर्ष 2015 से पहले करीब 72 मामले सामने आए, अर्थात औसतन सात मामले हर साल. जबकि 2015 के बाद यह संख्या बढ़कर 148 मामलों तक पहुंच गई. औसतन करीब 12 मामले प्रतिवर्ष. यह वृद्धि केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है; यह संकेत देती है कि परीक्षा माफिया अधिक संगठित, तकनीकी रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से प्रभावशाली हो चुके हैं. अतः यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि भारत की मानव पूंजी, युवाओं के मनोबल और सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का प्रश्न बन चुका है.

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Photo Credit: PTI

भारत में कबसे बन रही हैं फास्ट ट्रैक अदालतें

भारत में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की शुरुआत 2000 में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से की गई थी. बाद में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) स्थापित किए गए. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 14वें वित्त आयोग ने 2015–2020 के दौरान 1,800 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की अनुशंसा की थी. आयोग ने विशेष रूप से जघन्य अपराधों, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित दीवानी मामलों और पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति विवादों के त्वरित निस्तारण पर बल दिया था. यह सिफारिश इस मूल विचार पर आधारित थी कि न्याय में विलंब केवल न्यायपालिका की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न है.

किन्तु नीति और वास्तविकता के बीच का अंतर आज भी स्पष्ट है. 31 दिसंबर 2025 तक संबंधित हाई कोर्टों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 879 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही कार्यरत थे. यह आंकड़ा दर्शाता है कि त्वरित न्याय की जरूरत और उपलब्ध न्यायिक क्षमता के बीच अभी भी बड़ी दूरी बनी हुई है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जून 2025 तक देश में करीब 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जिनमें 392 विशेष POCSO न्यायालय शामिल हैं, 3.34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुके हैं. यह उपलब्धि महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि लाखों गंभीर आपराधिक मामले अब भी लंबित हैं. इससे स्पष्ट है कि केवल विशेष न्यायालय स्थापित करना पर्याप्त नहीं है; उन्हें पर्याप्त न्यायाधीश, अभियोजक, तकनीकी विशेषज्ञ और आधुनिक न्यायिक अवसंरचना भी उपलब्ध करानी होगी.

क्या भारत में पेपर लीक के खिलाफ कोई कानून है

पेपर लीक को केवल प्रश्नपत्र चोरी का मामला मानना भूल होगी. अधिकांश मामलों में इसके पीछे एक सुव्यवस्थित अपराध श्रृंखला कार्य करती है. इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने वाली संस्थाओं तक अवैध पहुंच, डिजिटल डेटा की चोरी, एन्क्रिप्टेड संचार, हवाला और नकद लेन-देन, परीक्षा केंद्रों की मिलीभगत, साइबर अपराध और कोचिंग संस्थानों का नेटवर्क शामिल होता है. यह एक संगठित आर्थिक अपराध है, जिसका उद्देश्य प्रतिभा नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेचना होता है.

इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया गया. इसमें पेपर लीक, संगठित परीक्षा धोखाधड़ी और तकनीकी छेड़छाड़ के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया है. लेकिन किसी भी कानून की प्रभावशीलता उसकी कठोरता से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से निर्धारित होती है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषसिद्धि कितनी होती है

यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है. फास्ट ट्रैक कोर्ट की सफलता केवल इस आधार पर नहीं आंकी जा सकती कि उन्होंने कितने मामलों का निस्तारण किया. न्याय व्यवस्था की वास्तविक कसौटी दोषसिद्धि और जवाबदेही है. सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अलग से राष्ट्रीय स्तर पर दोषसिद्धि दर का कोई समेकित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इनका प्रशासन राज्यों और संबंधित हाई कोर्टों के अधीन है. फिर भी उपलब्ध विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि मामलों के शीघ्र निस्तारण और दोषसिद्धि की दर के बीच अभी भी उल्लेखनीय अंतर बना हुआ है. उदाहरणस्वरूप, POCSO मामलों के संबंध में उपलब्ध विश्लेषण बताते हैं कि त्वरित सुनवाई के बावजूद दोषसिद्धि का स्तर अपेक्षाकृत सीमित रहा है. इससे स्पष्ट होता है कि तेज सुनवाई अपने आप में प्रभावी न्याय की गारंटी नहीं है. यदि वैज्ञानिक जांच कमजोर होगी, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित नहीं रहेंगे, अभियोजन पक्ष सक्षम नहीं होगा और गवाह संरक्षण प्रभावी नहीं होगा, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी अपराधियों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे. न्याय का उद्देश्य केवल मुकदमे शीघ्र समाप्त करना नहीं, बल्कि अपराध के पूरे नेटवर्क को विधिसम्मत तरीके से ध्वस्त करना होना चाहिए.

भारतीय न्यायशास्त्र में कहा गया है, 'Justice delayed is justice denied.' किंतु उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि 'Justice hurried may become justice buried.' इसलिए न्याय की गति और न्याय की गुणवत्ता दोनों में संतुलन जरूरी है.

क्या केवल अदालत रोक पाएगी पेपर लीक की घटनाएं

पेपर लीक जैसे अपराधों के खिलाफ प्रभावी व्यवस्था के लिए केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट पर्याप्त नहीं होंगे. सबसे पहले, प्रत्येक बड़े पेपर लीक प्रकरण की जांच बहु-विषयक विशेष जांच दल द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें साइबर विशेषज्ञ, डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषक, वित्तीय अपराध विशेषज्ञ और प्रशिक्षित अभियोजन अधिकारी शामिल हों. दूसरे, प्रश्नपत्र निर्माण से वितरण तक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, ब्लॉकचेन आधारित ट्रैकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी तथा रियल-टाइम ऑडिट प्रणाली विकसित की जानी चाहिए. तीसरे, फास्ट ट्रैक न्यायालयों में केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति पर्याप्त नहीं होगी. प्रशिक्षित लोक अभियोजक, डिजिटल साक्ष्य विशेषज्ञ, आधुनिक ई-कोर्ट अवसंरचना और प्रभावी गवाह संरक्षण व्यवस्था को भी समान प्राथमिकता देनी होगी. चौथे, राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र राष्ट्रीय परीक्षा सत्यनिष्ठा प्राधिकरण (National Public Examination Integrity Authority) के गठन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, जो परीक्षा सुरक्षा, जोखिम मूल्यांकन, तकनीकी ऑडिट और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करे. पांचवां, पेपर लीक के हर मामले की जांच, आरोपपत्र, मुकदमे की प्रगति और अंतिम निर्णय की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए. पारदर्शिता स्वयं एक प्रभावी निवारक बन सकती है.

पेपर लीक के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल है. यह बताता है कि राज्य अब परीक्षा माफिया के विरुद्ध अधिक कठोर और उत्तरदायी न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहता है. किंतु यदि इसे व्यापक न्यायिक और संस्थागत सुधारों से नहीं जोड़ा गया, तो यह पहल अपने अपेक्षित परिणामों तक नहीं पहुँच पाएगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट की सफलता का वास्तविक पैमाना केवल मामलों के निस्तारण की संख्या नहीं होगा, बल्कि दोषसिद्धि की गुणवत्ता, अपराधियों की जवाबदेही, संगठित परीक्षा माफिया के विघटन और युवाओं के न्याय व्यवस्था पर पुनर्स्थापित विश्वास से निर्धारित होगा.

भारत का युवा केवल शीघ्र न्याय नहीं चाहता; वह ऐसा न्याय चाहता है जो यह भरोसा दिलाए कि उसकी मेहनत किसी माफिया, दलाल या भ्रष्ट व्यवस्था से अधिक शक्तिशाली है. जब प्रत्येक अभ्यर्थी यह विश्वास लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेगा कि अवसर खरीदे नहीं जा सकते और अपराधी कानून से बच नहीं सकते, तभी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता और समान अवसर का वादा वास्तविक अर्थों में पूरा होगा.न्याय की वास्तविक कसौटी उसकी गति नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता है. और जब गति, गुणवत्ता और जवाबदेही तीनों साथ चलती हैं, तभी लोकतंत्र अपने युवाओं से किया समान अवसर का वादा निभा पाता है.

(डिस्क्लेमर: लेखक दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करते हैं.वो विधिक, संवैधानिक और समसामयिक सामाजिक विषयों पर नियमित रूप से लेख और स्तंभ लिखते हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)