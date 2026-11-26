भारतीय संविधान केवल शासन चलाने वाला कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक चेतना, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का ऐतिहासिक संकल्प है. यह उन दूरदर्शी राष्ट्र निर्माताओं की सामूहिक साधना का परिणाम है, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ-साथ एक ऐसे भारत की कल्पना की, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और न्याय प्राप्त हो. प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाता है. इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था. यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2015 में 26 नवम्बर को आधिकारिक रूप से "संविधान दिवस" घोषित किया, जिससे संविधान निर्माताओं के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता संस्थागत रूप में व्यक्त हो सके.

संविधान दिवस के अवसर पर जब देश भर में आयोजन होते हैं, विज्ञापन निकलते हैं, भाषण दिए जाते हैं, तो संविधान निर्माण से जुड़े कुछ नाम बार-बार सामने आते हैं. यह स्वाभाविक भी है. किंतु एक नाम जो इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में था, वह प्रायः उस तरह याद नहीं किया जाता जिसके वे अधिकारी हैं. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जिनके धैर्य, संयम और निष्पक्ष नेतृत्व पर पूरी संविधान निर्माण प्रक्रिया टिकी थी, उनका योगदान इतिहास में उस नींव की तरह है जो दिखती कम है, लेकिन जिसके बिना इमारत खड़ी ही नहीं होती. यह लेख उन्हीं को स्मरण करने और संविधान सभा के उन सभी राष्ट्र निर्माताओं को याद करने का प्रयास है जिनका योगदान अमूल्य था.

संविधान सभा का गठन: स्वतंत्र भारत की आधारशिला

भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया का औपचारिक आरम्भ कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के अंतर्गत गठित संविधान सभा से हुआ. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को नई दिल्ली के संविधान भवन (वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष) में हुई. इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की. 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए. प्रारम्भिक योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित थे. देश के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई. 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया. इसी प्रस्ताव ने आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना के मूल दर्शन और आदर्शों को दिशा प्रदान की. संप्रभुता, लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्शों को इस प्रस्ताव में प्रमुख स्थान दिया गया.

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद: संविधान सभा के धैर्यवान और निष्पक्ष अध्यक्ष

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का संविधान निर्माण में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था. वे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उस ऐतिहासिक संस्था का संचालन कर रहे थे, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों, समुदायों, भाषाओं और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल थे. 11 दिसम्बर 1946 को अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने सभा की कार्यवाही को लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संसदीय परंपराओं के अनुरूप संचालित किया. वे नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति तथा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति सहित कई महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष रहे. उन्होंने विभिन्न विचारों और मतभेदों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया तथा सभा की गरिमा बनाए रखने पर बल दिया. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की भूमिका संविधान सभा के अध्यक्ष और संस्थागत नेतृत्वकर्ता की थी. संविधान के प्रारूप को तैयार करने में डॉ. आंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति तथा अन्य समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

डॉ. भीमराव आंबेडकर: प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के प्रमुख शिल्पकार

29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया और डॉ. बी.आर. आंबेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया. प्रारूप समिति का कार्य संविधान सभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्णयों और सुझावों के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करना था. डॉ. आंबेडकर ने मौलिक अधिकारों, समानता, सामाजिक न्याय, संवैधानिक उपचारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की संरचना जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकारों में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है. हालांकि संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि यह अनेक सदस्यों, समितियों और विशेषज्ञों के सामूहिक परिश्रम का परिणाम था.

उत्तर प्रदेश के संविधान निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका

भारतीय संविधान निर्माण के इतिहास में उत्तर प्रदेश का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है. उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रान्त (United Provinces) कहा जाता था. संसद के अभिलेखों के अनुसार 31 दिसम्बर 1947 की स्थिति में संयुक्त प्रान्त से संविधान सभा में 55 सदस्य थे. इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी रही.

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, संविधान सभा के सक्रिय सदस्य थे. उन्होंने भाषा संबंधी बहसों में महत्वपूर्ण भाग लिया और देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के पक्ष में विचार रखे. संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर हुई चर्चाओं में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा.

पंडित हृदयनाथ कुंजरू संयुक्त प्रान्त से निर्वाचित सदस्य थे. उन्होंने संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, अध्यादेशों की अवधि और मौलिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण विचार रखे. पंडित गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रान्त के प्रमुख प्रतिनिधियों में शामिल थे. वे संविधान सभा के सदस्य थे और विभिन्न राष्ट्रीय एवं संवैधानिक विषयों पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही. सुचेता कृपलानी संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्यों में थीं. उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और संविधान सभा की चर्चाओं में भाग लिया. पूर्णिमा बनर्जी और कमला चौधरी ने भी संविधान सभा में महिला अधिकारों और सामाजिक प्रश्नों पर अपनी सहभागिता दर्ज की.

आर.वी. धुलेकर ने हिंदी और देवनागरी लिपि के प्रश्न पर मुखर विचार रखे. शिव्बन लाल सक्सेना सहित संयुक्त प्रान्त के अन्य सदस्यों ने भी संविधान सभा की बहसों और निर्णय प्रक्रिया में योगदान दिया. इनके अतिरिक्त गोविंद मालवीय, श्रीप्रकाश, मोहनलाल सक्सेना, कृष्णदत्त पालीवाल, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, अजय प्रसाद जैन और अनेक अन्य प्रतिनिधियों ने संविधान निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया में भाग लिया. उत्तर प्रदेश का योगदान केवल सदस्यों की संख्या तक सीमित नहीं था. भाषा, संघीय ढांचे, लोकतांत्रिक संस्थाओं, अधिकारों और सामाजिक प्रश्नों पर हुई बहसों में यहां के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: संविधान सभा से "एक विधान" के संकल्प तक

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आगे चलकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने और जिनकी वैचारिक विरासत भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा का आधार है, संविधान सभा के सक्रिय सदस्य थे. वे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति और अल्पसंख्यक उप-समिति के सदस्य रहे. भाषा के प्रश्न पर उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषाओं के सम्मान का आग्रह किया. संविधान के प्रति उनकी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता यह थी कि संविधान की भावना संपूर्ण भारत में एक समान लागू हो. इसीलिए उन्होंने "एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे" का ऐतिहासिक उद्घोष किया. उनका यह संकल्प 2019 में उस समय पूरा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को शेष भारत के साथ संवैधानिक रूप से पूरी तरह एकीकृत किया.

संविधान निर्माण में अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों का योगदान

भारतीय संविधान का निर्माण अनेक महान व्यक्तियों के विचार, अनुभव और विद्वता के समन्वय से हुआ. सरदार वल्लभभाई पटेल ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति का नेतृत्व किया. रियासतों के एकीकरण में भी उनका ऐतिहासिक योगदान रहा. के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे. उन्होंने मौलिक अधिकारों, सांस्कृतिक अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों पर महत्वपूर्ण विचार रखे. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने संविधान के कानूनी प्रावधानों और उनकी संरचना को परिष्कृत करने में योगदान दिया. एन. गोपालस्वामी आयंगर ने प्रशासनिक एवं संवैधानिक विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए. एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने सभा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षायणी वेलायुधन और बेगम ऐजाज रसूल जैसी महिला सदस्यों ने महिला अधिकारों, समानता, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण विचार रखे.

संविधान निर्माण: कठिन विमर्श और सामूहिक सहमति की ऐतिहासिक प्रक्रिया

भारतीय संविधान का निर्माण कोई सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं था. भारत भाषायी, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं वाला देश था. ऐसे देश के लिए एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना आवश्यक था, जो विविधता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता को बनाए रख सके. संविधान सभा ने इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 17 दिन का समय लिया. इस दौरान सभा के 11 सत्र हुए और कुल 165 दिनों तक बैठकें चलीं. इनमें 114 दिन प्रारूप संविधान पर विचार करने में व्यतीत हुए. प्रारूप संविधान पर 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर सभा में विचार किया गया. ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि संविधान किसी जल्दबाजी में तैयार नहीं हुआ, इसके पीछे व्यापक बहस और तर्क-वितर्क की लंबी प्रक्रिया रही.

26 नवम्बर 1949: भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन

26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया. 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ. मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं. 26 जनवरी की तिथि स्वाधीनता के इतिहास में पहले से स्मरणीय थी. संविधान निर्माताओं ने इसी तिथि को चुना ताकि राष्ट्र की स्मृति और संकल्प एक सूत्र में बंधे रहें.

संविधान दिवस का संदेश: अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध

संविधान दिवस केवल ऐतिहासिक तिथि का स्मरण करने का अवसर नहीं है, यह आत्ममंथन का दिन भी है. हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है. साथ ही नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे संविधान का सम्मान करें, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखें तथा अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें. संविधान की सफलता केवल उसके लिखित प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि शासन व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाएं और नागरिक उसके मूल्यों को अपने आचरण में कितना स्थान देते हैं.

संविधान एक दस्तावेज नहीं, राष्ट्र की सामूहिक प्रतिबद्धता है

भारतीय संविधान का निर्माण उन राष्ट्र निर्माताओं की दूरदृष्टि, विद्वता और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिन्होंने अनेक मतभेदों के बावजूद एक साझा राष्ट्रीय भविष्य की कल्पना की. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने निष्पक्ष अध्यक्षीय नेतृत्व प्रदान किया. डॉ. भीमराव आंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संवैधानिक संरचना को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई. सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता और अधिकारों से जुड़े विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भी भाषा, संघीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक प्रश्नों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि संयुक्त प्रान्त के 55 प्रतिनिधि संविधान सभा का हिस्सा थे. आज संविधान दिवस पर इन सभी ज्ञात-अज्ञात राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि संविधान की वास्तविक प्रतिष्ठा केवल समारोहों, भाषणों और नारों से नहीं, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन से स्थापित होती है. संविधान सभा के सभी सदस्यों और राष्ट्र निर्माताओं को सादर नमन, जिनके सामूहिक प्रयासों ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने की आधारशिला रखी.

(डिस्क्लेमर: लेखक राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक है. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)

