बिहार में महिला से बदसलूकी का विरोध करने पर युवक की हत्या कर पेड़ पर लटकाया शव

महिला से बदसूलकी का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर उसकी लाश को पेड़ पर टांग दिया गया. बेखौफ अपराधियों के बुलंद हौसले की यह डराने वाली कहानी बिहार के नालंदा जिले से सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के लखरावां गांव के रहने वाले 26 वर्षीय सोनू कुमार को गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने मारकर उसकी लाश को पेड़ पर फंदे से लटका दिया.

घटना के बारे में उसके भाई ने बताया कि 3 दिन पहले कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था. जिसे बाद में समझाकर छुड़ा दिया गया था. उन्होंने बताया कि गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग महिला से बदसलूकी कर रहे थे, जिसका सोनू तथा कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया था. जिस कारण सोनू और अन्य लोगों के साथ मारपीट करते हुए धमकी दी थी कि उठा लेंगें.

अब सोनू की हत्या कर उसकी लाश को पेड़ से टांग दिया. सोनू की हत्या के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा और पथराव भी किया.



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मृतक के चाचा अनीश कुमार ने बताया कि दो दिन पहले गांव में दो पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था, उसी दौरान सोनू के पक्ष ने थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी. आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष के मनीष कुमार, विवेक कुमार, विकास कुमार, नीरज कुमार समेत कई लोगों ने उन्हें धमकी दी थी और मारपीट भी की थी.