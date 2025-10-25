PM मोदी की बिहार रैली से रोते- बिलखते बाहर क्यों निकलीं महिलाएं, आखिर हुआ क्या?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की समस्तीपुर जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है. दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान महिला गैलरी में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. पीएम मोदी की सभा खत्म होने के बाद कई महिलाएं रोते-बिलखते बाहर निकलीं. दरअसल भीड़ के बीच उनके गहने चोरी हो गए थे. भारी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी जांच के बावजूद महिला गैलरी से कई महिलाओं के गले के जेवर गायब हो गए. चोरी की इस घटना ने पीएम की रैली में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.

पीएम की जनसभा में महिलाओं के गहने चोरी

विशनपुर बथुआ की चांदनी देवी ने बताया कि वह अपनी साथी आशा कुमारी के साथ प्रधानमंत्री की सभा में आई थीं. वह महिला गैलरी में बैठी थीं कि तभी कार्यकर्ता के वेश में बैठी एक महिला ने उनके गले से दो चकती और ढोलना चुरा लिया, और उन्हें पता तक नहीं चला.

किसी का मंगलसूत्र तो किसी का ढोलना चोरी

वहीं सिरोपट्‌टी गांव की रिंकू देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा के दौरान किसी ने उनके गले से मंगलसूत्र, चकती और ढोलना उड़ा लिया. उन्होंने बताया कि तीन महीने पहले ही उनके पति ने यह ज्वेलरी खरीदी थी.

सख्त सुरक्षा के बीच कैसे चुरे महिलाओं के गहने?

इन दोनों के अलावा भी कई अन्य महिलाओं ने भी अपने मंगलसूत्र, सोने की चेन और अन्य गहनों की चोरी की शिकायत की है. लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की सभा में इतनी सघन सुरक्षा थी, तो महिला गैलरी में ऐसी वारदात कैसे हो गई. पुलिस ने शिकायतें दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.