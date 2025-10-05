विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या कांग्रेस के लिए बिहार में सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेंगे भूपेश बघेल और अशोक गहलोत?

बिहार में प्रभारी के तौर पर कृष्णा अल्लावरू हैं जो कर्नाटक से आते हैं और राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं.अल्लावरू युवा हैं. ऐसे में पर्यवेक्षकों के तौर पर अनुभवी नेताओं को पार्टी की तरफ से मौका दिया गया है.

Read Time: 4 mins
Share
क्या कांग्रेस के लिए बिहार में सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेंगे भूपेश बघेल और अशोक गहलोत?
  • कांग्रेस ने बिहार चुनाव लिए भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है
  • भूपेश बघेल और अशोक गहलोत की जिम्मेदारी सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार चयन में अहम भूमिका निभाना होगी
  • कृष्णा अल्लावरू प्रभारी हैं, चर्चा है कि बघेल और गहलोत लालू यादव से बातचीत कर गठबंधन में संतुलन बनाएंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

कांग्रेस ने बिहार के लिए तीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है इसमें से दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं. जबकि बंगाल के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को ज़िम्मेवारी सौंपी है.बिहार जैसे राज्य में इन नेताओं को ये अहम ज़िम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं.बघेल और गहलोत दोनों पिछड़ी जाति से आते हैं बघेल कुर्मी हैं तो गहलोत माली समुदाय से हैं.

इन नेताओं के हाथों में कांग्रेस की कमान होने से इन जातियों के वोट बैंक पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कुर्मी परंपरागत रूप से नीतीश कुमार के वोटर हैं जबकि बिहार में माली जाति की संख्या ज्यादा है नहीं. मगर ये दोनों नेताओं का कद बड़ा है दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 10 जनपथ के करीबी माने जाते हैं.आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि गहलोत और बघेल बिहार में करेंगे क्या?

युवा और अनुभव के बीच तालमेल बनाना चाहती है कांग्रेस

बिहार में प्रभारी के तौर पर कृष्णा अल्लावरू हैं जो कर्नाटक से आते हैं और राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं.अल्लावरू युवा है और तेजस्वी से बातचीत करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति माने जाते हैं मगर कांग्रेस को लालू यादव से बातचीत करने के लिए किसी वरिष्ठ नेता की जरूरत थी जो काम भूपेश बघेल और अशोक गहलोत कर सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

इन दोनों नेताओं को अहम ज़िम्मेवारी ये भी होगी की सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाएं.सीटों और उम्मीदवारों को लेकर हर पार्टी में खींचतान होती है और कांग्रेस में भी होगी.यहां तो कांग्रेस के पास सीटें भी कम होगी.बिहार में राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा और कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद चुनाव लड़ने वाले नेताओं की पार्टी में भीड़ सी लग गई है,सबको लगता है कि इस बार कांग्रेस से जीतने के चांस हैं.

डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी होगी अनुभवी हाथों में

जब टिकटों का बंटवारा होगा और उसके बाद जो सिर फुट्टवल होती है उस हालात से निपटने के लिए भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को भेजा जा रहा हैं.इन दोनों नेताओं में इतना गुण तो है कि ये सब की बात सुनेंगे,नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेंगे,लालू यादव से सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर सकेंगे. कांग्रेस के नाराज नेताओं को मनाऐंगे.बिहार कांग्रेस में जो अलग अलग धड़े हैं उनको एक करना,जैसे कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है या कोई अपने कुछ सर्मथकों के लिए टिकट चाह रहा है तो अपनी बात कहां कहेगा इन्हीं सब चीजों के लिए गहलोत और बघेल की नियुक्ति की गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रभारी के तौर पर कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश राम ने अच्छा काम किया है,कांग्रेस को खड़ा किया. दोनों कांग्रेस दफ्तर में भी नियमित रूप से बैठते हैं और लोगों से मिलते भी हैं.मगर कई ऐसी चीजें भी हैं जहां आपको वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की जरूरत होगी.महागठबंधन में कौन सी सीट कांग्रेस लड़ेगी ये बहुत अहम है और सब जानते हैं कि सीटों के सौदेबाजी में लालू यादव से पार पाना कठिन काम है.

लालू यादव को साधने की भी होगी जिम्मेदारी

लालू यादव तो सीधे पूछेंगे कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम बताए,फिर हर सीट पर जाति समीकरण बैठाया जाएगा.यदि कांग्रेस ने किसी सीट पर एक जाति का उम्मीदवार दिया तो बगल की सीट यदि आरजेडी लड़ रही है तो उसे किसी और जाति का उम्मीदवार उतारना होगा.ये सारी पेचीदगियां है जिसका गठबंधन में ख्याल रखा जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

महागठबंधन को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करना होगा और यदि मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा होती है तो क्या कांग्रेस दबाव बनाएगी कि एक दलित और एक अल्पसंख्यक उप मुख्यमंत्री की भी घोषणा हो.मुकेश सहनी खुद उपमुख्यमंत्री बनने की घोषणा कर चुके है जिससे कांग्रेस काफी असहज महसूस कर रही है.

महागठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या भी बढ़ रही है जेएमएम और पशुपति पारस के आने से सीटों की संख्या भी बाकी दलों के लिए कम हो जाएगी .यही वजह है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत,भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को एक विशेष काम पर लगाया है जो बिहार कांग्रेस में सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेंगे जिनका काम होगा सुनना,मनाना और पार्टी के नेताओं और गठबंधन के दलों में सामंजस्य बना कर रखना होग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections, Congress
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com