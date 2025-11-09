विज्ञापन
वोटर टर्नआउट क्यों छिपाया जा रहा?... तेजस्वी ने VVPAT पर्चियां और CCTV को लेकर भी EC से किए सवाल

तेजस्‍वी यादव ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा कि पहले चरण का चुनाव हुए लगभग तीन दिन हो गए हैं, फिर भी चुनाव आयोग ने अब तक महिला और पुरुष मतदान प्रतिशत का खुलासा क्यों नहीं किया है?

  • राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
  • तेजस्‍वी यादव ने सवाल किया कि अब तक महिला और पुरुष मतदान प्रतिशत का खुलासा क्यों नहीं किया गया?
  • उन्होंने सड़क पर VVPAT पर्चियां मिलने और CCTV बंद होने की घटनाओं पर भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा.
नई दिल्‍ली :

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि मतदाता संख्या के आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सड़कों पर VVPAT पर्चियां बिखरी हुई मिली हैं और कुछ स्थानों पर CCTV कैमरे बंद कर दिए गए हैं. उन्होंने चुनाव आयोग से इन अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि मतदान से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े क्यों सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं.

तेजस्‍वी यादव ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा, "पहले चरण का चुनाव हुए लगभग तीन दिन हो गए हैं, फिर भी चुनाव आयोग ने अब तक महिला और पुरुष मतदान प्रतिशत का खुलासा क्यों नहीं किया है?" साथ ही तेजस्‍वी ने कहा कि पहले तो उसी दिन वोट प्रतिशत का पता चल जाता था.

चुनाव आयोग से स्‍पष्‍टीकरण की मांग 

साथ ही तेजस्‍वी ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि ये आंकड़े क्‍यों छुपाए जा रहे हैं. VVPAT पर्चियां सड़कों पर मिली हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए हैं. चुनाव आयोग को स्‍पष्‍ट करना चाहिए कि ऐसा क्‍यों हो रहा है.

इस दौरान तेजस्‍वी यादव ने चुनावों में शानदार प्रदर्शन का दावा करते हुए कहा कि हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है.

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग 

बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान के बाद अब 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है. इसके लिए प्रचार बंद हो चला है. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा.

