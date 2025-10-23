बिहार चुनाव में कौन हैं अनगाइडेड मिसाइल और सबमरीन...

बिहार में चुनावी गर्मी बढ़ रही है. महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर पर गुरुवार का पारा चढ़ गया. सीटों की गांठ सुलझाने से पहले ही महागठबंधन के साथी दलों की त्योरियां चढ़ गईं. पप्पू यादव भी गरमा गए, लेकिन बातों बातों में नीतीश पर भी खूब नरमा गए. नीतीश को उन्होंने बिहार की राजनीति का आदर्श पुरुष बताया. उनके शब्द थे- मूल्यों से से चलने वाला एक ही व्यक्ति है. सिंगल.. वह हैं नीतीश कुमार. उसके अलावा कोई नहीं है. उसकी दूसरी लाइन भी कम रहस्यमय नहीं थी. उन्होंने मूल्यों से चलने वाली एकमात्र पार्टी माले को बताया. कांग्रेस को लेकर जब सवाल किया गया, तो करेक्शन जोड़ दिया किया वह तो हैं ही. तो क्या पप्पू यादव का मन डोल रहा है?

पप्पू यादव हैं अनगाइडेड मिसाइल

पप्पू यादव अनगाइडेड मिसाइल की तरह हैं. पता नहीं किस तरफ दग जाए. किसे फायदा पहुंचा दें या किसका नुकसान कर जाएं. आखिर इस मिसाइल को चला कौन रहा है के सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह गहरा जवाब देते हैं. वह कहते हैं- रिमोट तो आजकल एक ही जगह रहता है, लेकिन बिहार में इस बार बहुत जगह अंडरग्राउंड टॉरपीडो और सबमरीन काम कर रही हैं. पप्पू ही अकेले नहीं हैं. दीवार की दूसरी तरफ देखेंगे, तो और भी नजर आएंगे. एनडीए में भी बहुत तरह की मिसाइलें हैं.

मुकेश सहनी की ख्वाहिश हो गई पूरी

मुकेश सहनी भी ऐसे ही नाम हैं. आखिर समय तक चले सस्पेंस के बाद सहनी महागठबंधन के खेमे में हैं और डिप्टी सीएम पद के फेस घोषित हो चुके हैं. पिछली बार वह एनडीए में थे. वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी के मुताबिक मुकेश सहनी को रोकने के लिए कांग्रेस और महागठबंधन के साथियों ने रणनीति पर काम किया. टिकट बंटवारा आखिर तक टाला गया. पहले सीटों का बंटवारा हो जाता तो बहुत मुमकिन है कि सहनी एनडीए की की तरफ दिखते, लेकिन चलो सहनी की डिप्टी सीएम पद की ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई है..