नेताओ ने समस्या नहीं सुलझाई तो 72 साल के किसान ने चुनाव में ठोक दी ताल

चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग उम्मीदवार ने कहा कि सब लोगों की रोजी-रोजगार यहां मिले. हम चेरिया बरियारपुर से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है.

  • राम स्वार्थ प्रसाद का कहना है कि बिहार की सरकारों ने कृषि को अब तक उद्योग का दर्जा नहीं दिया है.
  • प्रसाद चुनाव जीतने पर फ्री शिक्षा और विदेशी सामानों पर रोक लगाने को अपनी प्राथमिकता बताए हैं.
  • उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए लघु उद्योग लगाने और कृषि को बढ़ावा देना आवश्यक है.
बिहार चुनाव में इस बार कई जगह से प्रत्याशियों का अजब-गजब नजारा लोगों का ध्यान अपनी और खींच रहा है. बेगूसराय में में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. यहां एक 72 वर्ष के किसान अपना भाग्य चुनावी मैदान में आजमाने उतरे हैं. इनके चेहरे पर झुर्रियां जरूर हैं, पर इनका हौंसला किसी बड़े सोच वाले नेता से कम नहीं है. इनका दावा है कि इनके टक्कर में कोई नहीं है और उनकी जीत तय है.

कहां से लड़ रहे चुनाव

खोदावंदपुर प्रखंड के बाड़ा खोदाबंदपुर गांव निवासी राम स्वार्थ प्रसाद ने प्रोटेस्ट सर्व समाज पार्टी से चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है. प्रसाद ने कहा कि बिहार की किसी भी सरकार ने कृषि को अब तक उद्योग का दर्जा नहीं दिया. वो इस पर काम करेंगे. विदेशी सामानों पर रोक और फ्री शिक्षा जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता में रहेगा. इस उम्र में चुनाव लड़ने पर बोले कि लगातार जन समस्या को लेकर नेताओं की उपेक्षा के कारण इस उम्र में चुनाव लड़ने का फैशला किया है. 

क्या करेंगे चुनाव लड़कर

राम स्वार्थ प्रसाद ने बताया कि हर जगह समस्या ही समस्या है. उन्हें दूर करना ही हमारी प्राथमिकता है. चुनाव जीतने पर शिक्षा फ्री मिलेगी.  कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए. हमारे यहां विदेशी सामान बहुत आयात होता है, उसे बंद करना होगा. लघु उद्योग लगाकर यहां के लोगों को रोजगार देना होगा. यहां बड़ी समस्या है कि हम लोगों ने आज तक अपने आप को मानव नहीं समझा है. हम समस्या देखते-देखते परेशान हो गए, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम चुनाव मैदान में आए हैं. 

चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग उम्मीदवार ने कहा कि सब लोगों की रोजी-रोजगार यहां मिले. हम चेरिया बरियारपुर से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है. हम स्वतंत्र हैं. हम इस बार सफल होंगे. राम स्वार्थ प्रसाद ने अपनी एफेडेविट में बताया है कि उनपर कोई आश्रित नहीं है. यानी उनकी कोई संतान नहीं है. वह पत्नी के साथ रहते हैं और उनका पेशा किसानी है. बेगूसराय के सात विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को प्रथम चरण में मतदान होना है. इसको लेकर नामांकन का कल अंतिम दिन था.

