जहां अगड़ों की आबादी ज्यादा, उन सीटों पर कैसा रहा वोटिंग पर्सेंट

बिहार में पहले फेज में 121 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है. शाम पांच बजे तक 60.13% मतदान हो चुका है. अगर आकंड़ों की बात करें तो यह बीते पांच चुनाव में सबसे ज्यादा है. 2020 में मतदान का प्रतिशत 57.29 है. 2015 के विधानसभा चुनाव में 56.91% था. वहीं, 2010 चुनाव में 52.73%, फरवरी 2005 में 46.5 और अक्टूबर 2005 में 45.85% मतदान हुआ. बिहार चुनाव में अगड़ों-पिछड़ों की राजनीति चरम पर थी. यहां हम आपको अगड़ी जाति की ज्यादा आबादी वाली सीटों का वोटिंग पर्सेंट के बारे में बता रहे हैं. बता दें कि जिन सीटों के बारे में यहां बताया जा रहा है, वहां अगड़ों यानी अपर कास्ट की आबादी 25% से ज्यादा है. पहले फेज में हथुआ में रिकॉर्ड 65.08% मतदान हुआ. वहीं, आरा में सबसे कम 45.07% वोटिंग हुई.

अगड़ों की ज्यादा आबादी वाली सीटें वोटिंग पर्सेंट हथुआ 65.08 संदेश 58.01 जीरादेई 56.50 बड़हरा 56.95 आरा 45.07 तरारी 53.52 जगदीशपुर 54.83 शाहपुर 55.07 बक्सर 57.74 डुमरांव 59 राजपुर 53.55