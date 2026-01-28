विज्ञापन
Bihar News: जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, 2 जवान घायल

विवाद गुलाबगंज बाजार की एक रैयती जमीन से जुड़ा है, जिस पर पिछले कई वर्षों से कुछ लोगों ने झुग्गी-झोपड़ी और पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था.

Read Time: 2 mins
Bihar News: जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, 2 जवान घायल
  • जहानाबाद जिले के गुलाबगंज बाजार में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया
  • इस पत्थरबाजी में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और कई अन्य को हल्की चोटें आईं
  • प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराने के दौरान भारी विरोध के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति नियंत्रण में ली
बिहार के जहानाबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया. शकूराबाद थाना क्षेत्र के गुलाबगंज बाजार में हुई इस पत्थरबाजी में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि कई अन्य को हल्की चोटें आई हैं. उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया और उनमें तोड़फोड़ की.

हाईकोर्ट के आदेश पर पहुंची थी टीम


यह विवाद गुलाबगंज बाजार की एक रैयती जमीन से जुड़ा है, जिस पर पिछले कई वर्षों से कुछ लोगों ने झुग्गी-झोपड़ी और पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था. स्थानीय निवासी अशोक कुमार द्वारा पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम, जिसकी निगरानी जिला परिवहन पदाधिकारी कर रहे थे, जैसे ही जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची, हालात बेकाबू हो गए.

देखते ही देखते 'रणक्षेत्र' बना गुलाबगंज बाजार


जैसे ही प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराना शुरू किया, ग्रामीण आक्रोशित हो गए. शुरुआती विरोध ने कुछ ही पलों में हिंसक रूप ले लिया. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस बल पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया. पत्थरबाजी में पुलिस के वाहन बुरी तरह टूट गए. इस हमले में दो जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत शकूराबाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस का जवाबी एक्शन और नियंत्रण


अफरा-तफरी के बीच पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग (लाठीचार्ज) किया. लाठियां चटकाने के बाद भीड़ तितर-बितर हुई और प्रशासन ने हालात पर काबू पाया. फिलहाल मौके पर तनाव को देखते हुए भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

दोषियों की पहचान के लिए वीडियोग्राफी शुरू


प्रशासन अब इस हमले को अंजाम देने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है. पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी और ड्रोन/मोबाइल वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की पहचान कर रही है. जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पूरे गुलाबगंज बाजार और आसपास के इलाकों में पुलिस की नियमित गश्त बढ़ा दी गई है.

