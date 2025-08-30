विज्ञापन
मऊगंज में शराबी टीचर का वीडियो वायरल, स्कूल के गेट पर बेसुध मिले देश का भविष्य बनाने वाले मास्टर साहब

मऊगंज जिले से यह पहला मामला नहीं है, जब किसी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले भी जिले के अलग-अलग स्कूलों में शिक्षकों के वीडियो वायरल हो चुके हैं.

मऊगंज में शराबी टीचर का वीडियो वायरल, स्कूल के गेट पर बेसुध मिले देश का भविष्य बनाने वाले मास्टर साहब

मऊगंज जिले से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है. दरअसल वायरल वीडियो में शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नशे की हालत में जमीन पर अर्धनग्न अवस्था में पड़े नजर आ रहे हैं. एनडीटीवी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

स्कूल परिसर में ही शिक्षक हुए नशे में टल्ली

मामला शासकीय प्राथमिक विद्यालय नौढीयां प्रहलाद में पदस्थ शिक्षक अंजनी साकेत का बताया जा रहा है. गुरुवार को सामने आए इस वीडियो ने प्रशासन और शिक्षा विभाग की नींद उड़ा दी है. बताया गया है कि शिक्षक स्कूल परिसर के बाहर ही शराब के नशे में टल्ली होकर गिर पड़े थे. हालत इतनी खराब थी कि उनके आधे कपड़े तक उतर गए और उन्हें इसका भी होश नहीं था.

अधिकारियों ने कहा, शिक्षक पर होगी कड़ी कार्रवाई

ग्रामीणों का कहना है कि अंजनी साकेत को अक्सर स्कूल में भी नशे की हालत में देखा जाता है. कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. अब जब वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कर शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

लगातार विवादों में जिले के शिक्षक

मऊगंज जिले से यह पहला मामला नहीं है, जब किसी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले भी जिले के अलग-अलग स्कूलों में शिक्षकों के वीडियो वायरल हो चुके हैं. कहीं शिक्षक कक्षा में सोते नजर आए, तो कहीं शादी-ब्याह के कार्यक्रमों में आर्केस्ट्रा पर थिरकते हुए कैद किए गए. ऐसे मामलों से साफ जाहिर होता है कि शिक्षा के स्तर को किस तरह मजाक बना दिया गया है.

शिक्षा पर उठ रहे सवाल

प्रदेश में शिक्षा को सुधारने और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सरकार लाख दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. वायरल वीडियो ने ना सिर्फ जिले की छवि को धूमिल किया है, बल्कि शिक्षा तंत्र पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

