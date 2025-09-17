20 रुपए दो, 15 अभी ले लो, 5 बाद में.... मात्र 5 रुपए के लिए भरे बाजार में शख्स की पीट-पीट कर हत्या

बिहार के जहानाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सिर्फ 5 रुपये के विवाद में एक सब्जी विक्रेता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. यह घटना काको थाना क्षेत्र के काको बाजार की है. मृतक की पहचान मो. मोसिन (पखनपुरा गांव निवासी) के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि काको बाजार में सब्जी विक्रेता मोसिन और नगर पंचायत से चुंगी (टोल) वसूलने वाले ठेकेदार विक्की पटेल के बीच 5 रुपये को लेकर विवाद शुरू हुआ. ठेकेदार 20 रुपये मांग रहा था, जबकि मोसिन 15 रुपये देने के बाद बाकी के 5 रुपये बाद में देने की बात कह रहा था. इसी बात पर विक्की पटेल ने सब्जी तोलने वाले बटखारे से मोसिन के सीने पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना से गुस्साए लोगों ने मृतक के शव के साथ एनएच-33 को घंटों तक जाम कर दिया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए घोसी और जहानाबाद के एसडीपीओ और एसडीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. पुलिस ने बताया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इस घटना से इलाके में तनाव बना हुआ है.