तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला– 'स्नेहा की मां अब भी इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है'

बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर शुक्रवार को सासाराम में आयोजित एकजुटता रैली से तेजस्वी यादव ने वाराणसी की स्नेहा कुशवाहा मर्डर केस को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया. तेजस्वी ने सासाराम की बेटी स्नेहा कुमारी की रहस्यमय मौत के मुद्दे को उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि “मोदी जी अपनी मां को गाली देने के मुद्दे पर देशभर में ड्रामा करते रहे, लेकिन सासाराम की रहने वाली स्नेहा की मां आज भी अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है. मां सबकी मां होती है, लेकिन इस सरकार को पीड़ित परिवार की कोई चिंता नहीं है.”

वाराणसी में नीट की तैयारी कर रही थी स्नेहा

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीट की तैयारी कर रही स्नेहा कुशवाहा की 1 फरवरी को संदिग्ध हालात में मौत हो गई. वाराणसी पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिजन इसे हत्या करार दे रहे हैं.

वाराणसी के हॉस्टल में संदिग्ध मौत

17 वर्षीय स्नेहा कुमारी सासाराम के तकिया मोहल्ले की रहने वाली थी और नीट की तैयारी के लिए वाराणसी के एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी. 1 फरवरी को उसकी लाश हॉस्टल में मिली. वाराणसी पुलिस ने मामले को आत्महत्या बताया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि स्नेहा की हत्या की गई.

परिजनों के गंभीर आरोप

मृतका के माता-पिता रुचि देवी और सुनील कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम हाउस से उनकी बेटी के गहने चोरी कर नकली गहने सौंप दिए गए. शिकायत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस के तीन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और बाद में चोरी हुए गहने भी बरामद किए. परिवार को आशंका है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेरफेर की गई हो सकती है.

न्याय की मांग और मुख्यमंत्री से मुलाकात

स्नेहा के माता-पिता लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि न्याय होगा, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर भाजपा और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि “स्नेहा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके लिए न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है. मोदी जी झूठे मुद्दे और एजेंडे सेट करके लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, जबकि एक बेटी की मां इंसाफ के लिए आज भी भटक रही है.”



(सासाराम से रंजन सिंह की रिपोर्ट)