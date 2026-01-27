आपकी बेटी हार गई, सॉरी मम्मी…सरकारी स्कूल की महिला टीचर का शव फंदे से लटका मिला, सुसाइड नोट बरामद

Quick Take Summary is AI generated, newsroom reviewed. बिहार के वैशाली जिले के सेहान गांव में सरकारी स्कूल की महिला टीचर प्रिया भारती का शव फांसी पर लटका मिला टीचर ने सुसाइड नोट में अपनी बीमारी का हवाला देते हुए आत्महत्या की बात स्वीकार की है मृतका के सुसाइड नोट में अंतिम संस्कार हाजीपुर में करने और पोस्टमॉर्टम न कराने की भी अपील थी

बिहार के वैशाली जिले के कटहरा थाना क्षेत्र के सेहान गांव में सरकारी स्कूल की एक महिला टीचर का शव फांसी के फंदे से लटका मिला. मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें टीचर ने लिखा है, “मम्मी-पापा सॉरी! मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है. मैं अपनी स्वेच्छा से इस दुनिया से जा रही हूं.” स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत कटहरा थाना पुलिस को दी.

टीचर की तीन महीने की बेटी

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल, हाजीपुर भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान जंदाहा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी दीपक राज की पत्नी प्रिया भारती के रूप में हुई है. वह सरकारी स्कूल में तैनात थीं और स्कूल के नजदीक किराए के मकान में रह रही थीं. टीचर की 3 महीने की एक बेटी भी है.

सुसाइड नोट में क्या लिखा

सुसाइड नोट में प्रिया ने लिखा है कि ये कोई हत्या नहीं है. मैं प्रिया भारती अपनी बीमारी से जीवन लीला समाप्त कर रही हूं. इसमें किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है. मेरा शरीर रसूलपुर न ले जाया जाए. मेरा अंतिम संस्कार हाजीपुर में ही कर दिया जाए. मेरे पति नहीं, मेरी बेटी मुखाग्नि दे.” मेरा मोबाइल मेरे पति को सौंप दिया जाए. मेरे मोबाइल के नोट्स में कुछ मैसेज, ऑडियो और वीडियो हैं, जिनका पासवर्ड मेरे पति को मालूम है.”

सॉरी मम्मी

नोट में ये भी लिखा कि जिसका भी मैंने दिल दुखाया है, सभी से माफी मांगती हूं. पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि मेरा पोस्टमॉर्टम न कराया जाए और मेरे पति या परिवार पर कोई केस दर्ज न किया जाए. आखिर में लिखा कि मम्मी, भाई जी… आपकी बेटी हार गई. सॉरी मम्मी… साढ़े 5 लीटर दूध का पैसा बकाया है. मेरे पर्स में पैसा है, उसमें से दे दिया जाए.

परिजनों ने क्या बोला

हालांकि, इन सबके बावजूद मृतका के परिजनों का आरोप है कि प्रिया की हत्या कर उसे लटकाया गया है. परिजनों का कहना है कि “कमाने वाली बेटी अपनी 3 महीने की बच्ची को छोड़कर इतना कुछ लिखकर खुदखुशी नहीं कर सकती .उसने मां को कई बार टॉर्चर किए जाने की बात भी कही थी.” फिलहाल पुलिस जांच की बात कहते हुए पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है.