चाय दुकान की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, कटिहार पुलिस ने कुछ किया भंडाफोड़

बिहार के कटिहार में पुलिस ने चाय की दुकान की आड़ में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडफोड़ किया है. मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भट्टा टोला चौक का है, जहां एक चाय की दुकान की आड़ में कथित तौर पर जिस्मफरोशी का गोरखधंधा चलाया जा रहा था. स्थानीय लोगों के अनुसार इस दुकान से चल रहे इस धंधे से वो काफी परेशान थे. आखिरकार ग्रामीणों इ स मामले का खुलासा कर , पुलिस को इसकी जानकारी दी.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बसंती देवी नामक महिला पिछले पांच वर्षों से चाय की दुकान की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रही थी. ग्रामीणों ने एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया कर दुकान में जमकर तोड़फोड़ की. हालांकि, बसंती देवी और उसके साथ मौजूद एक अन्य महिला मौके से फरार होने में सफल रहीं. बाद में ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक को मुफस्सिल थाना पुलिस के हवाले कर दिया.

इस संबंध में स्थानीय निवासी दीपक पासवान ने बताया कि इलाके में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब एक माह पूर्व मुफस्सिल थाना पुलिस ने बसंती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने फिर से अवैध गतिविधियां शुरू कर दीं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के गोरखधंधे पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे समाज का माहौल खराब हो रहा है।

वहीं सिटी एसपी शिखर चौधरी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं लगभग दो-तीन महा पूर्व जो है की मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक दे व्यापार राकेट का भांडा फोड़ा गया था. साथ ही साथ उसमें होटल मालिक की भी गिरफ्तारी हुई थी वह जो महिला जिसके द्वारा देह व्यापार चलाया जा रहा था. उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ,इस मामले में भी उसी का संलिप्त सामने आ रही है . उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर प्रयास किया जा रहे हैं कि जल्द उनको पकड़ कर जेल भेजा जाय.

