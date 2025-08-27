बिहार में चमत्कार! ट्रैक पर गिरीं 2 लड़कियां कुछ ऐसी लेटीं कि ट्रेन गुजरी पर बच गई जान, देखें वीडियो

बेगूसराय रेलवे स्टेशन आज एक बड़ा हादसा टल गया. जब रेलवे लाइन पार करने के दौरान दो लड़कियां मालगाड़ी की चपेट में आ गईं. हालांकि दोनों पटरी के बीच में सो गईं, जिसके कारण सुरक्षित बच गईं हैं. घटना मंगलवार की दोपहर करीब 4:00 बजे की है, लेकिन वीडियो रात में वायरल हुआ है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि करीब 4:00 बेगूसराय रेलवे स्टेशन के में लाइन पर लगी हुई थी, इसी दौरान दो लड़कियां प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज के बदले लाइन पार करने लगीं. दोनों लड़कियां मेल लाइन पर लगी मालगाड़ी के नीचे से उसे पार करना चाह रही थीं.

तभी सिग्नल हो जाने से गाड़ी खुल गई तो दोनों लड़कियां तुरंत रेलवे लाइन के बीच में सो गईं. इधर स्टेशन के दोनों प्लेटफार्म पर मौजूद लोगों ने जब यह देखा तो भीड़ जुट गई. लोगों के लगा कि दोनों अब कट जाएंगी तो मौजूद लोग ने हल्ला करते हुए दोनों को स्थिर से ट्रेन के नीचे पटरी के बीच में पड़े रहने की बात कहने लगे. हल्ला सुनकर रेल पुलिस भी मौके पर पहुंचे और ट्रेन के गुजरने के बाद दोनों लड़कियों को उठाया गया. रेल पुलिस ने सख्त हिदायत देकर दोनों को छोड़ दिया है.

इधर पूरी घटना का स्टेशन पर मौजूद किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर दो फुट ओवरब्रिज है. आरपीएफ एवं जीआरपी स्टेशन पर आने वाले लोगों से साउंड सिस्टम के माध्यम से लगातार अपील करती है कि एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जाने के लिए रेलवे लाइन पार नहीं करें. फुट ओवरब्रिज से जाएं, पीआरएस सिस्टम के माध्यम से भी लगातार लोगों से अपील की जाती है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, जिसके कारण एक बड़ी घटना टल गई है. रेल पुलिस यात्रियों की सुरक्षा के लिए तत्पर है, सभी लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए.