विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में चमत्कार! ट्रैक पर गिरीं 2 लड़कियां कुछ ऐसी लेटीं कि ट्रेन गुजरी पर बच गई जान, देखें वीडियो

हल्ला सुनकर रेल पुलिस भी मौके पर पहुंचे और ट्रेन के गुजरने के बाद दोनों लड़कियों को उठाया गया. रेल पुलिस ने सख्त हिदायत देकर दोनों को छोड़ दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार में चमत्कार! ट्रैक पर गिरीं 2 लड़कियां कुछ ऐसी लेटीं कि ट्रेन गुजरी पर बच गई जान, देखें वीडियो
  • बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर दो लड़कियां मालगाड़ी की चपेट में आने से बच गईं क्योंकि वे पटरी के बीच में सो गईं थीं.
  • दोनों लड़कियां प्लेटफार्म नंबर एक से दो पर फुट ओवरब्रिज की बजाय रेलवे लाइन पार कर रही थीं.
  • मालगाड़ी सिग्नल खुलने पर चलने लगी और लड़कियों ने तत्काल रेलवे पटरी के बीच सुरक्षित स्थिति में लेटना चुना.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बेगूसराय:

बेगूसराय रेलवे स्टेशन आज एक बड़ा हादसा टल गया. जब रेलवे लाइन पार करने के दौरान दो लड़कियां मालगाड़ी की चपेट में आ गईं. हालांकि दोनों पटरी के बीच में सो गईं, जिसके कारण सुरक्षित बच गईं हैं. घटना  मंगलवार की दोपहर करीब 4:00 बजे की है, लेकिन वीडियो रात में वायरल हुआ है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि करीब 4:00 बेगूसराय रेलवे स्टेशन के में लाइन पर लगी हुई थी, इसी दौरान दो लड़कियां प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज के बदले लाइन पार करने लगीं. दोनों लड़कियां मेल लाइन पर लगी मालगाड़ी के नीचे से उसे पार करना चाह रही थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

तभी सिग्नल हो जाने से गाड़ी खुल गई तो दोनों लड़कियां तुरंत रेलवे लाइन के बीच में सो गईं. इधर स्टेशन के दोनों प्लेटफार्म पर मौजूद लोगों ने जब यह देखा तो भीड़ जुट गई. लोगों के लगा कि दोनों अब कट जाएंगी तो मौजूद लोग ने हल्ला करते हुए दोनों को स्थिर से ट्रेन के नीचे पटरी के बीच में पड़े रहने की बात कहने लगे. हल्ला सुनकर रेल पुलिस भी मौके पर पहुंचे और ट्रेन के गुजरने के बाद दोनों लड़कियों को उठाया गया. रेल पुलिस ने सख्त हिदायत देकर दोनों को छोड़ दिया है.

Latest and Breaking News on NDTV

इधर पूरी घटना का स्टेशन पर मौजूद किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर दो फुट ओवरब्रिज है. आरपीएफ एवं जीआरपी स्टेशन पर आने वाले लोगों से साउंड सिस्टम के माध्यम से लगातार अपील करती है कि एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जाने के लिए रेलवे लाइन पार नहीं करें. फुट ओवरब्रिज से जाएं, पीआरएस सिस्टम के माध्यम से भी लगातार लोगों से अपील की जाती है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, जिसके कारण एक बड़ी घटना टल गई है. रेल पुलिस यात्रियों की सुरक्षा के लिए तत्पर है, सभी लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Begusarai, Begusarai Station, Begusarai Station Viral Video, Begusarai Railway Station, Begusarai Girls Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com