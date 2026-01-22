विज्ञापन
'पत्नी और सास टॉर्चर करती है', तंग आकर शख्स ने खाया जहर... सुसाइड से पहले बनाया था वीडियो

बिहार के समस्तीपुर जिले में एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है. उसने कथित तौर पर पत्नी और सास के टॉर्चर से तंग आकर सुसाइड की है. जहर खाने से पहले उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था.

  • समस्तीपुर के 31 वर्षीय युवक विश्वजीत कुमार ने पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया था
  • इलाज के दौरान दरभंगा के एक निजी अस्पताल में विश्वजीत की मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक व्याप्त है
  • जहर खाने से पहले विश्वजीत ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे
समस्तीपुर:

पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर एक और पति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. नया मामला बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आया है, जहां एक 31 साल के युवक ने पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया. इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई. जहर खाने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाया गया था. वीडियो सामने आने के बाद युवक के परिजन ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं.

मामला समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां विश्वजीत कुमार नाम के युवक ने पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया. इलाज के लिए उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन उसकी हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे दूसरी जगह रेफर कर दिया. परिजनों ने उसे दरभंगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के लिए दौरान उसकी मौत हो गई.

विश्वजीत की मौत के बाद उसके मोबाइल से एक वीडियो भी मिला है, जो कथित तौर पर उसने जहर खाने से पहले बनाया था. इस वीडियो में विश्वजीत ने पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे.

'सास-पत्नी टॉर्चर करते हैं'

विश्वजीत ने जहर खाने से पहले कथित तौर पर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. वीडियो में वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उनकी सास, पत्नी और ससुराल वाले लगातार टॉर्चर कर रहे हैं. 

वीडियो में वह कहते हैं कि 5 साल से पत्नी के टॉर्चर से मैं डिप्रेशन में हूं और अब मरने जा रहा हूं. मेरे नाम की जमीन-जायदाद सिर्फ मेरे मां-बाप की हो. देश में ऐसा कानून बने जिसमें सिर्फ महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाए. 

हालांकि, एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वहीं, वीडियो सामने आने के बाद विश्वजीत के परिजन उसके ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

ससुराल से लौटा, अगले दिन खा लिया जहर

परिजनों ने बताया कि 11 जनवरी को विश्वजीत पत्नी के बुलाने पर ससुराल गया था. वहां से देर रात घर लौटा. अगले दिन वह घर के पास वाली सड़क पर बेहोशी की हालत में मिला. पहले उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन हालत बिगड़ने पर 19 जनवरी को उसे दरभंगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार रात उसकी मौत हो गई. 

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. विश्वजीत के फोन से मिले वीडियो को पुलिस ने अहम सबूत माना है.

(रिपोर्टः अविनाश कुमार)

