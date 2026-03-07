विज्ञापन
अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन के साथ हुआ बड़ा हादसा, 6 महीने में हुई दो सर्जरी, लगे 45 टांके, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट शेयर करते हुए विक्की ने लिखा, “सर्जरी हो गई. अब ठीक होने और यह दिखाने का समय है कि मैं एक्सीडेंट प्रोन नहीं हूं.

नई दिल्ली:

टेलीविजन स्टार अंकिता लोखंडे के पति और बिजनेसमैन विक्की जैन ने हाल ही में सर्जरी के बाद फैंस को हेल्थ अपडेट दिया.  उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पट्टी लगे हाथ की एक झलक शेयर की और बताया कि प्रोसीजर पूरा हो गया है और अब वह रिकवरी पर फोकस कर रहे हैं. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट शेयर करते हुए विक्की ने लिखा, “सर्जरी हो गई. अब ठीक होने और यह दिखाने का समय है कि मैं एक्सीडेंट प्रोन नहीं हूं.”

विक्की द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में उनका हाथ एक मोटी मेडिकल पट्टी से बुरी तरह बंधा हुआ दिख रहा है. शेयर की गई तस्वीर के बैकग्राउंड में हॉस्पिटल के कमरे की सेटिंग है, जिसमें एक कंबल और हॉस्पिटल के बेड का कुछ हिस्सा दिख रहा है. कुछ महीने पहले, विक्की ने एक बड़े एक्सीडेंट के बारे में बताया था, एक शीशा उन पर गिर गया था, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी.  कांच के छोटे-छोटे कण निकाले गए थे और उन्हें 45 टांके लगे थे.

मुश्किल समय में अंकिता उनके साथ  मज़बूती से खड़ी रहीं और घर पर और हॉस्पिटल में भी अपने बीमार पति का ख्याल रखती रहीं.  एक वायरल हुई फोटो में अंकिता अपने पति को दर्द में देखकर इमोशनल भी हो गईं. 

प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो विक्की, अंकिता लोखंडे से शादी करने के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मशहूर हुए. उन्होंने साथ में स्मार्ट जोड़ी और बिग बॉस सीजन 17 जैसे टीवी रियलिटी शो में हिस्सा लिया. 
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
