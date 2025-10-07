‘यह चुनाव इज्जत और बराबरी की जंग’: बिहार में रैली में बोले ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को गया जिले के चाकन्द हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी रैली में भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी दल पिछले 60 सालों से गरीबों का शोषण कर रहे हैं.

सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि इज्जत, बराबरी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है. उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए लोगों से कहा, ‘‘अपनी सियासी ताकत को पहचानिए, संगठित होइए और उस नेता को चुनिए जो आपके लिए खड़ा हो सके.''

ओवैसी ने कहा कि दशकों से जनता केवल वोट डालती रही है, लेकिन न तो गरीबी खत्म हुई, न बेरोजगारी और न ही शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार से युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है, बेटियों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल रहे हैं जबकि सरकारें केवल वादों की राजनीति कर रही हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, ‘‘ मोदी कहते हैं न खाऊंगा, न खाने दूंगा, लेकिन उनके सहयोगी नीतीश कुमार की सरकार गरीबों को लूटने की आज़ादी दे रही है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में गरीबों के नाम पर जारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ा है और रजिस्ट्रेशन से लेकर राहत योजनाओं तक रिश्वतखोरी का बोलबाला है.

ओवैसी ने घोषणा की कि एआईएमआईएम बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यह लड़ाई ‘सियासी अस्तित्व और सम्मान की जंग' होगी.