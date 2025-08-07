विज्ञापन
बिहार के सहरसा जिले में स्कूल परिसर में मिला आठवीं कक्षा के छात्र का शव, परिजनों ने किया हंगामा

छात्र की मौत के बाद सहरसा जिले में स्कूल पर एकत्रित परिजन.
  • सहरसा जिले के शशिकला मध्य विद्यालय चैनपुर के आठवीं कक्षा के छात्र का शव स्कूल परिसर में मिला है.
  • छात्र दो दिनों से लापता था और परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या की मांग की है.
  • पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और एफएसएल टीम को भी बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं.
बिहार के सहरसा जिले के एक स्कूल परिसर से आठवीं कक्षा के एक छात्र का शव बरामद हुआ है. छात्र पिछले दो दिनों से लापता था. वह शशिकला मध्य विद्यालय चैनपुर में पढ़ता था. गुरुवार की सुबह स्कूल परिसर में शव मिलने की सूचना पर छात्र के परिजन पहुंचे. उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्यारे की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. छात्र की पहचान बिट्टू कुमार पिता टुनटुन पंडित के रूप में हुई.

प्रधानाध्यापक पर हत्या का आरोप

सूचना मिलते ही बनगांव थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच तहकीकात में जुट गई. इस घटना को लेकर मृतक छात्र के पिता ने बताया कि उनका बेटा बुधवार को 9 बजे स्कूल गया था, लेकिन वापस नहीं आया. उसके बाद 7 बजे बच्चे को खोजना शुरू किया, लेकिन पता नहीं चला. स्कूल के शिक्षक ने भी पूछने पर बताया कि वह स्कूल से घर जा चुका है. गार्ड से चाबी मांगने पर उसने कहा कि कल 9 बजे स्कूल खुलेगा. गुरुवार को स्कूल खुलने के साथ जब वह पहुंचा तो स्कूल के पिछले हिस्से में एक फिट की गली में उसका शव पड़ा हुआ था. उन्होंने स्कूल के प्रधानाध्यापक पर हत्या का आरोप लगाया.

गुरुवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंचे सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर बनगांव थानाध्य्क्ष को सूचना मिली कि शशिकला मध्य विद्यालय के पास एक छात्र का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की साथ ही साथ  FSL  की टीम को बुलाई गई है. पुलिस सभी बिंदु पर जांच कर रही है. घटना का कारण पता नहीं चला है. प्रथम दृष्टया छात्र के शव के दाहिने हाथ में जलने का निशान है, जो बिजली का करंट लगने सा प्रतीत होता है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना के सही कारण का पता चल पाएगा.

Bihar, Saharsa, Student Died
