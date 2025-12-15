विज्ञापन

Dhurandhar box office collection day 11: दूसरे सोमवार भी रहा धुरंधर का गदर जारी, फिल्म ने 11वें दिन कमाए इतने रुपये

Dhurandhar box office collection day 11: अदित्य धार की जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने कमाई के मामले में कई फिल्मों को पीछे कर डाला है. पिछले 10 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है.

नई दिल्ली:

रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी से सजी इस फिल्म को दर्शकों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब दूसरे हफ्ते में भी 'धुरंधर' की रफ्तार बरकरार है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, इस स्पाई फिल्म ने भारत में पहले 11 दिनों में करीब 365 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. दूसरे वीकेंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे शुक्रवार को 32.5 करोड़ और शनिवार को 53 करोड़ रुपये कमाए. 

11वें दिन धुरंधर ने कमाए कितने रुपये

वहीं दूसरे रविवार का फिल्म ने 58 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार, दूसरे सोमवार की शुरुआती अनुमानित कमाई 19 करोड़ रुपये रही.'धुरंधर' ने हिंदी सिनेमा में दूसरे वीकेंड के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. साल की सबसे ज्यादा दूसरे शुक्रवार की कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो 'छावा' और 'कांतारा 2' से आगे है. 2025 की ज्यादातर बड़ी फिल्मों से तेजी से 300 करोड़ क्लब में प्रवेश किया और यह रणवीर सिंह की अब तक की सबसे बड़ी हिट बन गई है.

विदेश की कमाई

दुनिया भर में 'धुरंधर' की कमाई करीब 530 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुकी है. विदेशों में अच्छी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से 10 दिनों में 12 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए, जबकि दूसरे वीकेंड में 4.5 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ. इस सफलता से सिनेमा चेन पीवीआर इनॉक्स के शेयरों में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई. 11वें दिन हिंदी 2डी वर्जन की ऑक्यूपेंसी में दर्शकों का उत्साह बना रहा, हालांकि वीकडे होने से थोड़ी कमी आई. सुबह के शो में 21.75 फीसदी, दोपहर में 40.74 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही. बड़े शहरों में बेंगलुरु सबसे आगे (42.50%), उसके बाद पुणे और चेन्नई (38.50% प्रत्येक). सूरत (9%) और कोलकाता (20%) में कम रही.

धुरंधर की कहानी

'धुरंधर' की कहानी एक भारतीय खुफिया एजेंट की कराची में दस साल की अंडरकवर मिशन पर आधारित है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म को एक्टिंग, एक्शन और बड़े प्रोडक्शन के लिए तारीफ मिली, हालांकि 214 मिनट की लंबाई पर कुछ आलोचना भी हुई. 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी 'धुरंधर' वैश्विक स्तर पर भी टॉप भारतीय फिल्मों में शुमार है. इसका सीक्वल 'धुरंधर: पार्ट 2 – रिवेंज' 19 मार्च 2026 को आएगा.

