Bihar Tejashwi Yadav Wife Rachel aka Rajshree Story: बिहार में राजद नेता तेजस्‍वी यादव की पत्‍नी राजश्री को लेकर नवादा के पूर्व विधायक राजबल्‍लभ यादव ने ओछी टिप्‍पणी कर दी है. राजद से ही विधायक रहे राजवल्‍लभ ने उनकी तुलना जर्सी गाय (Jersey Cow) से कर दी है, जिसपर बवाल मचा हुआ है. राजद कार्यकर्ताओं ने राजबल्लभ यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया. वहीं बीजेपी नेता और डिप्‍टी सीएम विजय कुमार सिन्‍हा ने भी इस बयान की निंदा की है. राजबल्लभ यादव ने नारदीगंज की सभा में राजश्री का बिना नाम लिए ये टिप्‍पणी की. उन्‍होंने कहा,

जात-पात खाली वोट देने के लिए किया जाता है. विवाह की बात आई तब कहां विवाह किया? एक यादव जी की लड़की का कल्याण होता. क्या जरूरत थी हरियाणा पंजाब में शादी कराने की. लड़की लाना है कि जर्सी गाय लाना है. यादव समाज में कोई लड़की नहीं थी. एक ने यादव समाज में शादी की तो उसे पार्टी से निकाल दिया.

राजबल्लभ यादव के बयान ने तेजस्‍वी के मामा साधु यादव की आपत्ति की भी याद दिला दी. साधु यादव ने भी तेजस्‍वी की शादी पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उसकी दूसरे धर्म में शादी से परिवार ही नहीं, पूरा समाज कलंकित हुआ है. क्‍या उसे अपने समाज में लड़की नहीं मिली? उन्‍होंने और भी काफी कुछ कहा था, जिससे दोनों के बीच संबंध और ज्‍यादा बिगड़ गए.

दरअसल, तेजस्‍वी ने दिसंबर 2021 में अपने स्‍कूली दिनों की दोस्‍त रचेल गोडिन्‍हो से शादी की थी. रचेल बिहार आकर रचेल गोडिन्हो से राजश्री यादव हो गईं. इसकी कहानी भी दिलचस्‍प है.

क्रिश्चियन परिवार में पली-बढ़ीं रचेल

रचेल हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती हैं और बचपन से ही वो दिल्ली में रह रही थीं. क्रिश्चियन परिवार में पली-बढ़ी रचेल आयरिश और तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली के आरके पुरम में डीपीएस स्कूल में एक साथ पढ़ाई की थी. कहा जाता है कि यहीं दोनों का प्‍यार परवान चढ़ा. शुरुआत में लालू परिवार में रचेल को लेकर थोड़ा बहुत ऐतराज भी था, लेकिन बाद में परिवार वाले मान गए और ऐसे मानें कि बात शादी तक पहुंच गई. ये शादी बेहद सादगीपूर्ण तरीके से हुई, जिसमें बहुत करीबी और गिने-चुने लोग ही शामिल हुए.

रचेल से राजश्री कैसे बनीं तेजस्‍वी की पत्‍नी

दिसंबर 2021 में तेजस्वी यादव ने अपने लंबे समय के दोस्त रेचल गोडिन्हो से शादी की थी. शादी के बाद रेचल ने अपना नाम राजश्री यादव रख लिया. इस बारे में तेजस्‍वी ने मीडिया से बात करते हुए पत्नी रचेल का नाम बदलने की कहानी भी बताई. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी का नाम रचेल गोडिन्हो से राजश्री हो गया.

तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पत्नी ने स्वेच्छा से एक वैकल्पिक नाम, राजश्री चुना है क्योंकि बिहार में लोगों के लिए उच्चारण करना आसान होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने ये नाम सुझाया था.'

दोनों की शादी में कथित तौर पर करीब 50 करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे. मेहमानों में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी शामिल थे. बाद में तेजस्‍वी ने कहा था कि इस आयोजन को छोटा और पारिवारिक रखने का फैसला इसलिए रखा कि दोनों परिवारों को एक-दूसरे को समझने का पर्याप्त मौका मिल सके.