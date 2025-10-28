प्रण को प्राण खोकर भी पूरा करने पड़े तो करेंगे...महागठबंधन का घोषणापत्र जारी करते हुए क्या बोले तेजस्वी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने गठबंधन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि घोषणापत्र की हर बात दिल से लिया गया संकल्प है और इसे पूरा करने के लिए वे हर कीमत चुकाने को तैयार हैं. घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, वीआईपी के मुकेश साहनी और वाम दल सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहें.

प्राण खोकर भी पूरा करेंगे प्रण

घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा, “दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है, एक-एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है. इसके लिए हमें प्रण को प्राण खोकर भी पूरा करना पड़े तो हम अपने प्रण को पूरा करेंगे. जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है. हम सब लोग नौजवान हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं.”

नीतीश, बीजेपी पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि कुछ बाहरी शक्तियां बिहार को उपनिवेश बनाना चाहती हैं, लेकिन महागठबंधन ऐसा कभी नहीं होने देगा. बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा, “मैं नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति रखता हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें पुतला बनाकर रखा है. किस रूप में बीजेपी के लोगों ने उनको केवल चेहरा बनाकर रखा है.”

नीतीश का इस्तेमाल कर रही बीजेपी

तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं बनने जा रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि विधायक तय करेंगे कि एनडीए का सीएम कौन होगा. तेजस्वी ने दावा किया कि महागठबंधन ने पहले ही इंडिया गठबंधन के सीएम चेहरे की घोषणा कर दी है, जबकि एनडीए अब तक अपने चेहरे को लेकर स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा, “हम पहले भी कहते रहे हैं कि नीतीश का इस्तेमाल बीजेपी के लोग कर रहे हैं, चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी.”

