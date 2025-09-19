विज्ञापन
अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में क्‍या सूरजभान सिंह को उतारेंगे तेजस्वी? 'घुड़सवारी' कर दिया संकेत!

अटकलें लगाई जा रही हैं कि आरजेडी यहां से सूरजभान सिंह या उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को मैदान में उतार सकती है.

  • बिहार के मोकामा में तेजस्वी यादव की घुड़सवारी ने सियासी हलचल तेज कर दी है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है.
  • आरजेडी मोकामा सीट पर सूरजभान सिंह या उनकी पसंद के उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी में है!
  • तेजस्वी ने मोकामा में घोड़े पर चढ़कर यह दिखाया है कि वे अनंत सिंह के गढ़ में उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार हैं.
बिहार के मोकामा में सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन इसकी वजह कोई चुनावी रैली या घोषणा नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव की घुड़सवारी है. इस घुड़सवारी ने न सिर्फ सियासी गलियारों में, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरी है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिन पहले अनंत सिंह अपने बेटे को घुड़सवारी सिखाते हुए देखे गए थे, और उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे. अब तेजस्वी की घुड़सवारी को "छोटे सरकार" अनंत सिंह को सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है.

तेजस्वी ने मोकामा में अपनी यात्रा के दौरान चुनावी रथ छोड़कर घोड़े पर सवारी की, जिसे उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में समझा जा रहा है. बिहार में घोड़े की सवारी को अक्सर मर्दानगी और दबदबे का प्रतीक माना जाता है. मोकामा को अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है, जहां उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता. ऐसे में, तेजस्वी का यह कदम अनंत सिंह को साफ संदेश देता है कि अब मोकामा सिर्फ उनका गढ़ नहीं रहा.

क्या है सियासी संदेश?

तेजस्वी की घुड़सवारी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक मायने छुपे हैं. तेजस्वी ने मोकामा में घोड़े पर चढ़कर यह दिखाया है कि वे अनंत सिंह के गढ़ में उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार हैं. यह सिर्फ एक सांकेतिक कदम नहीं, बल्कि उनके आक्रामक तेवरों को दर्शाता है.

तेजस्वी, जो अक्सर 'नेता-पुत्र' या 'क्रिकेटर' के रूप में देखे जाते थे, इस कदम से अपनी छवि को 'जमीनी, दमदार और आक्रामक नेता' के तौर पर पेश कर रहे हैं. यह उनकी पार्टी आरजेडी को मोकामा में और मजबूत कर सकता है, जहां यादव, मुस्लिम और निषाद समुदाय के वोट बड़ी संख्या में हैं.

सूरजभान सिंह की उम्मीदवारी का संकेत

तेजस्वी ने भले ही सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह संकेत दिया है कि इस बार मोकामा सीट पर कोई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि आरजेडी यहां से सूरजभान सिंह या उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को मैदान में उतार सकती है.

क्यों चर्चा में है अनंत सिंह और उनका परिवार?

अनंत सिंह, जिन्हें 'छोटे सरकार' के नाम से जाना जाता है, का मोकामा पर दशकों से दबदबा रहा है. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने बेटे को घुड़सवारी सिखा रहे थे. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. दूसरी तरफ, अनंत सिंह ने हाल ही में कहा था कि आने वाले चुनाव में विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी और मोकामा की जनता उनके साथ है. तेजस्वी का घुड़सवारी करना उनके इस बयान का सीधा पलटवार माना जा रहा है.

तेजस्वी की यह 'घुड़सवारी' सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चाल है. इससे आरजेडी मोकामा की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और अनंत सिंह को यह संदेश देना चाहती है कि अब यहां उनका एकाधिकार नहीं रहा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

