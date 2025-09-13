विज्ञापन
'तेजस्वी स्वार्थ के लिए कांग्रेस की खुशामद कर रहे हैं': गिरिराज सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर गिरिराज सिंह ने उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, तो राज्य के विकास के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हैं.

  • गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि वे केवल अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं.
  • गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है.
  • तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा अलग निकाल रहे हैं, जो गठबंधन के स्वार्थ आधारित होने को दर्शाता है.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी केवल अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी जिस 'इंडी गठबंधन' का हिस्सा हैं, वहाँ राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन नहीं दिया.

गिरिराज सिंह ने कहा, "क्या करेंगे बेचारे, कांग्रेस से खुशामद की और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित नहीं किया." उन्होंने कहा कि यही कारण है कि तेजस्वी अपनी यात्रा अलग निकाल रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि यह गठबंधन सिर्फ स्वार्थ पर टिका हुआ है.

'पीएम मोदी बिहार के विकास के लिए आते हैं'
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर गिरिराज सिंह ने उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, तो राज्य के विकास के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हैं.

सिंह ने कहा, "हर बार वह विकास में कोई न कोई ईंट जोड़ते ही रहते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि मोदी का सपना है कि बिहार के बिना देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि बिहार पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है. इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, कुछ न कुछ बड़ा करते हैं.

