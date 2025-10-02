विज्ञापन
तेज प्रताप ने तेजस्वी को राजद के भीतर ‘गद्दारों’ से सावधान रहने की सलाह दी

तेज प्रताप ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह भी दावा किया कि ‘‘कुछ गद्दार मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि अब भी समय है. अपने आस-पास मौजूद ‘जयचंदों’ से सावधान रहो, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे.

(फाइल फोटो)
पटना:

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर ‘‘गद्दारों'' से सावधान रहने की सलाह दी. तेज प्रताप को हाल में उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

तेज प्रताप ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी दावा किया कि ‘‘कुछ गद्दार मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं.'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि अब भी समय है. अपने आस-पास मौजूद ‘जयचंदों' से सावधान रहो, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे. अब आप कितने समझदार हैं, यह चुनाव परिणाम तय करेंगे.''

तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान औरंगाबाद की नबीनगर विधानसभा सीट से राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के चालक के साथ कथित तौर पर मारपीट होती दिख रही है.

हालांकि, इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी है. इस कथित घटना का हवाला देते हुए तेज प्रताप ने कहा, ‘‘मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यह यात्रा लोकतंत्र बचाने के लिए निकाली है या इसे तोड़ने के लिए. जिस तरह नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक के चालक और एक मीडियाकर्मी को ‘जयचंदों' द्वारा पीटा गया और गाली-गलौज की गयी, वह अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है.''

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘‘कुछ गद्दार मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं. लेकिन ये गद्दार नहीं जानते कि मेरा नाम तेज प्रताप यादव है. मैं और ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ता रहूंगा. चाहे कितनी भी बड़ी साजिश रच ली जाए, मुझे कभी हरा नहीं सकते.''

मंगलवार को, तेज प्रताप ने इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पांच छोटे दलों का गठबंधन बनाने की भी घोषणा की. उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की, जिसमें पांच दलों -- विकास वंचित इंसान पार्टी (वीवीआईपी), भोजपुरिया जन मोर्चा (बीजेएम), प्रगतिशील जनता पार्टी (पीजेपी), वाजिब अधिकार पार्टी (डब्ल्यूएपी) और संयुक्त किसान विकास पार्टी (एसकेवीपी) -- के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित थे.

