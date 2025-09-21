विज्ञापन
पीएम मोदी को गाली मुद्दे पर तेजप्रताप ने महुआ विधायक को घेरा, बोले- मुकेश रौशन को जेल भेजे सरकार, नहीं तो करेंगे आंदोलन

तेज प्रताप ने महुआ विधायक मुकेश रौशन पर निशाना साधते हुए कहा, 'केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि मां का अपमान करने वाले को तुरंत से तुरंत जेल भेजा जाए. अगर मुकेश रोशन को जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगा.'

  • तेजप्रताप यादव ने कहा कि किसी की भी मां का अपमान करना अनुचित है और इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए.
  • उन्‍होंने महुआ विधायक मुकेश रोशन को जेल न भेजे जाने पर जनशक्ति जनता दल द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी है.
  • राजद से निकाले गए तेजप्रताप महुआ सीट से ही अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं.
राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने कहा है कि किसी की भी मां तो मां होती है. मां को गाली देने वालों पर एफआईआर होनी चाहिए. उन्‍हें सजा मिलनी चाहिए. तेजस्‍वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के समापन पर वैशाली के महुआ में आयोजित सभा में कथित तौर पर पीएम मोदी को गाली दिए जाने के मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने ये प्रतिक्रिया दी. तेजप्रताप ने कहा, 'अगर महुआ विधायक मुकेश रौशन को जेल नहीं भेजा गया तो वे आंदोलन करेंगे. बता दें कि मुकेश रौशन और तेज प्रताप के बीच महुआ सीट को लेकर पहले ही ठनी हुई है. इस सीट को लेकर दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है. 

सरकार से मांग- दोषी को जेल भेजा जाए

प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने के मुद्दे पर तेज प्रताप ने कहा कि हमने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं, किसी की भी मां तो मां होती है. मां अपनी संतान को 9 महीने अपने कोख में रखती है, फिर उसे जन्‍म देती है. जिन लोगों ने किसी की मां पर उंगली उठाई है, उन्‍हें गाली दी है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए.  

उन्‍होंने कहा, 'दोषी को जेल जाना चाहिए.' महुआ विधायक मुकेश रोशन पर निशाना साधते हुए उन्‍होंने कहा, 'केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि मां का अपमान करने वाले को तुरंत से तुरंत जेल भेजा जाए. अगर मुकेश रोशन को जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगा.

महुआ सीट पर मुकेश से रार

पिता की पार्टी राजद और घर दोनों से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अलग टीम बनाई थी और अब जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. उनकी पार्टी को आयोग ने ब्‍लैकबोर्ड सिंबल दिया है. तेजप्रताप पहले महुआ से ही विधायक थे, जहां तेजस्‍वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश रौशन को टिकट दिया था. वहीं तेज प्रताप को हसनपुर भेज दिया गया था, जहां से जीत दर्ज कर वो विधायक बने. इस बार तेज प्रताप फिर से महुआ पर दावेदारी ठोंक रहे थे. इस ऐलान के बाद मौजूदा विधायक मुकेश रोशन रो पड़े थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. तेजस्‍वी ने भले ही मुकेश रोशन को राजद से टिकट का भरोसा दिया है, लेकिन तेज प्रताप अपने सिंबल पर उन्‍हें टक्‍कर दे सकते हैं. 

