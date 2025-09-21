PM मोदी को गाली देने वाले सत्ता में आए तो बिहार की मां-बहनों को भी देंगे गालियां, सम्राट चौधरी ने राजद को घेरा

'RJD Abuses PM Modi' Row: वैशाली के महुआ में तेजस्‍वी यादव की सभा के दौरान पीएम मोदी को कथित तौर पर गाली दिए जाने के मामले को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार अपने आप में शर्मसार हो रहा है और लोकतंत्र की जननी बिहार को बदनाम किया जा रहा है. पटना में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान, चौधरी ने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस, जो अभी सत्ता में नहीं हैं, उनके गुंडे प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए, तो सोचिए कि किस तरह का जंगल राज दिखाएंगे और बिहार की मां-बहनों को गाली देने का काम करेंगे.

उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री की मां का वीडियो वायरल करती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के सामने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, और महागठबंधन के लोग बिहार को कलंकित करने का काम कर रहे हैं.

'माफी मांगे आरजेडी, नहीं तो...'

सम्राट चौधरी ने इस तरह की घटनाओं का कड़ा विरोध किया और कहा कि ऐसे बिहार नहीं चल सकता. उन्होंने लालू परिवार और कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दी कि वे इस घटना के लिए माफी मांगें. उन्होंने आरजेडी पर अपराधियों और गुंडों को जोड़कर सरकार बनाने का आरोप लगाया. चौधरी ने कहा कि अगर राजद और कांग्रेस माफी नहीं मांगते, तो इसका मतलब है कि वे प्रधानमंत्री की मां को गाली देना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता यह सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी. इस घटना के संबंध में भाजपा अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से कार्रवाई करवाएगी.

गिरिराज बोले- ये बिहार की अस्मिता का अपमान

पिछले दिनों राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली दी गई थी और अब फिर से लालू यादव जी के युवराज तेजस्‍वी यादव के मंच से उन्‍हें गाली दी गई है. ऐसा लगा 1990 के दशक में जो जंगलराज था, उसका संस्‍कार तेजस्‍वी यादव से हटा नहीं है और वही संस्‍कार लिए गालियां दी गईं.' उन्‍होंने कहा, 'ये बिहार और देश के करोड़ों माताओं का अपमान है. ये केवल नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली नहीं है, बल्कि बिहार की अस्मिता का अपमान है.'

नित्‍यानंद बोले- वैशाली की धरती से शुरू होगा सत्‍यानाश

तेजस्‍वी के सामने उनके गुंडों ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देकर बहुत घोर पाप किया है. पीएम मोदी, जो खुद गरीब-पिछड़े परिवार में पैदा होने के बाद पीएम बने और 30 करोड़ लोगों की गरीबी मिटाई है. उन्‍हें गाली देकर ये लोग घोर अनर्थ कर रहे हैं.

तेजस्‍वी को ललकारते हुए उन्‍होंने कहा- 'तेजस्वी कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे. वोटों के वार से, जल्द ही बिहार की जनता तुम्हारा सत्यानाश करेगी. उन्होंने कहा कि कालिया नाग की तरह तुम विष उगल रहे हो. बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी. समय निकट है याद रखो. मैं तुमको आज धिक्‍कार रहा हूं. तुमको चेतावनी दे रहा हूं अधर्मी.'

तेजस्‍वी पर निशाना साधते हुए उन्‍होंने आगे कहा, 'बिहार के वैशाली में, लोकतंत्र की धरती पर, राघोपुर विधानसभा से तुम्हारा सत्यानाश शुरू होगा. 1990 के दशक को याद करो तेजस्वी पूछो अपने पिताजी से राम रथ रोकने चले थे, राघोपुर की धरती पर तुम रोक नहीं पाए. तेजस्वी तुमको राघोपुर की रण में पछारेंगे. उन्होंने आगे कहा राघोपुर की धरती से तुमको रोकना प्रारंभ करेंगे. बिहार की धरती पर जनता तुम्हारा सर्वनाश करेगी.'