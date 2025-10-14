NDTV Exclusive: तेज प्रताप दो जगहों से लड़ेंगे चुनाव! महुआ से ऐलान के बाद अब इस सीट से कटवाई नाजिर रसीद

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के दौरान लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं. हालांकि एनडीटीवी को मिली एक्‍सक्‍लूसिव जानकारी के मुताबिक, तेज प्रताप एक नहीं बल्कि दो सीटों से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर जिले की एक सीट से नामांकन के लिए एनआर यानी नाजिर रसीद कटवाई है.

एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक, समस्तीपुर जिले की मोहिउद्दीननगर विधानसभा सीट से भी तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. इसके लिए उन्‍होंने नाजिर रसीद भी कटवाई है. पटोरी एसडीओ सह रिटर्निंग ऑफिसर ने NDTV को इसकी पुष्टि की है.

क्‍या होती है नाजिर रसीद?

विधानसभा चुनाव में उम्‍मीदवार के नामांकन से पहले हर उम्‍मीदवार को नाजिर रसीद कटवानी होती है. जिला कोषागार या नाजिर शाखा में राशि जमाकर रसीद प्राप्‍त की जाती है, इसे ही नाजिर रसीद कहा जाता है. नामांकन पत्र को नाजिर रसीद के बिना अधूरा माना जाता है.

यदि उम्‍मीदवार चुनाव में कुल वैध मतों का छठा हिस्‍सा हासिल नहीं कर पाता है तो नाजिर रसीद के रूप में जमा राशि को जब्‍त कर लिया जाता है. इसे ही जमानत जब्‍त होना कहा जाता है.

महुआ से चुनाव लड़ने का पहले ही कर चुके ऐलान

बता दें कि तेजप्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में तेजप्रताप यादव ने साफ कर दिया है कि वह महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे.

इन सीटों पर घोषित किए उम्‍मीदवारों के नाम