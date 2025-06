तेज प्रताप ने लालू यादव को दी जन्मदिन की बधाई, बोले- 'आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाना मेरा धर्म'

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है. इस मौके पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्हें बधाई दी है. उन्होंने लिखा है कि जननेता, गरीबों की आवाज, मेरे मार्गदर्शक लालू यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सिर्फ मेरे पिता ही नहीं हैं बल्कि आप एक आंदोलन हैं जो न्याय, साहस और बदलाव की प्रेरणा देते हैं. आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरा धर्म है.

बता दें कि इससे पूर्व लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा, जिस पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है. तलवार से केक काटने के मुद्दे पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लालू यादव पर निशाना साधा और कहा कि तलवार-लालटेन नहीं, बिहार विकास चाहता है. उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में 225 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का भी दावा किया.

Wishing a very happy birthday to the people's leader, the voice of the poor, my guiding light — Shri @laluprasadrjd ji.



You're not just my father, you are a movement that inspires justice, courage, and change.



Carrying forward your ideology is not just my responsibility, it is… pic.twitter.com/Slg7DqBJS4