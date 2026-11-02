तेज प्रताप ने फिर मांगी सुरक्षा, बोले- क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है?

बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि मौजूदा व्यवस्था उनकी जरूरतों के अनुरूप नहीं है. उनका कहना है कि हाल के महीनों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और जहां भी वे जाते हैं वहां लोगों की बड़ी भीड़ जुट जाती है.

रियलिटी शो के बाद बढ़ा लोगों का जुड़ाव

तेज प्रताप का दावा है कि रियलिटी शो ‘Rise and Fall 2' में हिस्सा लेने के बाद लोगों के बीच उनकी पहचान और बढ़ी है. सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. कई लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने और करीब आने की कोशिश करते हैं. ऐसे हालात में कई बार भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि हालात संभालना मुश्किल हो जाता है.

सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी होने पर उठाए सवाल

तेज प्रताप ने कहा कि फिलहाल बिहार सरकार की ओर से उन्हें केवल एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद होते हैं तो एक अकेला सुरक्षाकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है. उनका कहना है कि भीड़ सुरक्षाकर्मी को भी घेर सकती है जिससे किसी अप्रिय स्थिति का खतरा पैदा हो सकता है. उन्होंने यह भी आशंका जताई कि अव्यवस्था की स्थिति में सुरक्षाकर्मी के सरकारी हथियार पर भी खतरा हो सकता है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है.

सरकार को भेजा नया संदेश

तेज प्रताप ने बताया कि वह पहले भी कई बार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर चुके हैं. उन्होंने मौखिक रूप से अपनी बात रखने के साथ पत्र लिखकर भी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है. इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यदि भविष्य में उनके साथ या उनके सुरक्षाकर्मी के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. उन्होंने कहा कि वह विशेष सुविधा नहीं मांग रहे हैं बल्कि सामान्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं.

पहले मिल चुकी थी Y+ सुरक्षा

तेज प्रताप की सुरक्षा को लेकर विवाद पहले भी चर्चा में रहा है. नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी. उस समय सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के आधार पर सीआरपीएफ जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे.

2026 में सुरक्षा घटाने पर हुआ था विवाद

जून 2026 में बिहार सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी. इसके बाद तेज प्रताप की सुरक्षा घटाकर केवल एक सुरक्षाकर्मी तक सीमित कर दी गई. इस फैसले से नाराज होकर उन्होंने अपने पास मौजूद उस एकमात्र सुरक्षाकर्मी को भी वापस कर दिया था.

उसी दौरान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया था जबकि तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा बरकरार रखी गई थी. अब एक बार फिर तेज प्रताप ने सुरक्षा बढ़ाने का मुद्दा उठाकर सरकार से जवाब मांगा है.

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