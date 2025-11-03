वो मछली पकड़ते ही रह जाएंगे और देश अंधेरे में चला जाएगा... राहुल गांधी पर क्यों भड़के तेज प्रताप?

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद जाते हैं. कभी जलेबी बनाने लग जाते हैं. अगर उन्हें मछली पकड़ना और जलेबी बनाना इतना ज्यादा पसंद है तो वे राजनीति में क्यों आए? जाकर रसोइया बन जाते.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने अंदाज में कहा कि देश अंधकार में जा रहा है और राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का काम ही मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है.

तेज प्रताप का अपने अंदाज में राहुल गांधी पर निशाना

उन्‍होंने कहा, "राहुल गांधी का काम ही है, मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और पॉल्‍यूशन फैलाना. मछली ही पकड़ते रह जाएंगे, जिंदगी भर और देश चला जाएगा अंधकार में. रोजगार की बात करेंगे और रोजगार मिल ही नहीं रहा है. मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली. जलेबी छानने से मछली पकड़ने से वही जानेंगे, उनको रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में काहे आ गए."

#WATCH | Patna, Bihar: Janshakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav says, "Rahul Gandhi's job is to ride a motorcycle and spread pollution. He'll spend his entire life fishing. The country will be plunged into darkness... 'Jalebi chhan'na, machli pakadna, unko toh rasoiya hona… pic.twitter.com/wc8NyNVvlM — ANI (@ANI) November 3, 2025

तेजप्रताप ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर कहा कि वे उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए जाएंगे, हमें कोई रोक सकता है. राघोपुर में दो हेलीकॉप्टर उतारेंगे.

पार्टी से बड़ी जनता... तेजस्‍वी को तेज प्रताप का जवाब

उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया है, जिसमें तेजस्वी ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है. जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि हम छोटे भाई से कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी जनता होती है. लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, पार्टी या परिवार कुछ भी नहीं होता है. महुआ मेरे लिए पार्टी और परिवार से कहीं ज्यादा बढ़कर है. पार्टी एक व्यवस्था है, लेकिन जनता हमारी मालिक है.

जनता पर भरोसा है, वे भारी मतों से जिताएंगे: तेज प्रताप

तेजप्रताप ने कहा कि मुझे मेरी जनता पर पूर्ण भरोसा है कि वे भारी मतों से मुझे जिताएंगे और विधानसभा में भेजेंगे. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी काबिलियत पर विश्वास रखता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है.

पीएम मोदी के साथ पटना के रोड शो में सीएम नीतीश कुमार के न दिखने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये उनका मामला है इसमें हम क्या बोल सकते हैं.